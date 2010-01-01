Развивать отношения «Воли» с телеканалами будет Лилия Савич

Отвечать за развитие отношений с телеканалами в телекоммуникационном провайдере «Воля» будет Лилия Савич, сообщает пресс-служба компании.
По словам директора по маркетингу провайдера Виктории Цомаи, сотрудничество с ТВ-каналами ‒ важное направление в работе компании. "Мы рады, что укрепляем позиции в нашей команде за счет сильных внутренних ресурсов. Многолетний опыт и личные качества Лилии помогут качественно расширить пул наших партнеров", ‒ отмечает она.
Лилия Савич работает в «Воле» с 2010 года.
Напомним, с 1 февраля «Воля» повысила стоимость на части пакетов ТВ, Интернет, ТВ + Интернет и дополнительных пакетов «Спорт» и «Футбол HD» в среднем до 6%.
Фото: ok.ru / Лилия Савич
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