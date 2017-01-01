«Разрушители легенд» возрождаются с новыми ведущими

Телеканал Science Channel (партнер Discovery) покажет новые выпуски научно-популярного документального шоу «Разрушители легенд». Первый сезон возрожденной программы стартует уже 15 ноября. Он будет состоять из 14 эпизодов, сообщает Collider.

Адам Сэвидж и Джейми Хайнеманни, которые раньше вели шоу, как и анонсировали, ушли из «Разрушителей легенд». Однако Discovery дал право своему партнеру Science возродить передачу с новыми ведущими. Ими стали Джонатан Ланг и Брайан Лоуден, которые победили в конкурсе «Разрушители мифов: Поиск».

При этом концепция шоу не изменится – группа экспериментаторов будет проверять и опровергать / подтверждать популярные убеждения и заблуждения, городские легенды и ляпы из кино.