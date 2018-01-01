ТЕЛЕКРИТИКА

Разработчики Telegram создают собственную блокчейн-платформу

Бизнес

Создатели мессенджера Павла Дурова заявили, что блокчейн-платформа будет протестирована уже этой осенью. Об этом сообщает издание «Ведомости».


Тестовая версия технологии распределенного реестра под названием Telegram Open Network (TON) появится этой осенью. Впервые о ней заговорили еще в начале 2018 года. Тогда Павлу Дурову удалось привлечь на создание платформы TON инвестиции размером в $1,7 млрд.

В сентябре компания отчитывалась инвесторам о ходе разработки. Сообщалось, что Telegram Open Network сможет обрабатывать транзакции быстрее, чем биткоиновые системы, а по скорости платежей едва ли не обгонит Visa и Mastercard.

Источник «Ведомостей», который знаком с деталями разработки, заявил, что одна из частей системы представляет собой новый децентрализованный способ обмена данными, а сама TON будет готова к запуску, когда «над созданными низкоуровневыми протоколами завершат дополнительную надстройку в виде самого блокчейна».

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