Разработано новое приложение для профессиональной записи интервью

Приложение Voice Recorder Pro 7 для смартфонов обладает таким же несложным интерфейсом, как и обычный телефонный диктофон – для запуска инструмента необходимо нажать на большую красную кнопку. Разница лишь в том, что перед записью юзеру будет предложен ряд форматов (MP4, MP3 и WAV), в зависимости от качества звука, которое необходимо пользователю, скорости передачи звука, битовой глубины и качества кодирования. Кроме того, приложение дает примерный размер файла, то есть можно заранее узнать, сколько мегабайт займет одна минута записи в том или ином формате и хватит ли на используемом устройстве памяти.

В приложении есть функция Silence Detection (дословно – «обнаружение тишины»), при помощи которой запись будет производиться только тогда, когда уровень шума превысит установленный по умолчанию. В программе также можно избавиться от «жужжащего» звука, который портит качество записи. Инструмент можно использовать и в качестве аудиоредактора: программа позволяет обрезать видео, добавлять звуковые эффекты и эхо, а также делиться файлами через Dropbox, OneDrive, Google Drive и iCloud.

Voice Recorder Pro 7 имеет функции визуального редактирования – можно добавить к звуковой дорожке изображение. Это будет полезно и для того, чтобы отличать друг от друга несколько записей, сделанных за день, и чтобы представить аудитории оформленный подкаст или даже смонтированное видео, которое сразу можно выкладывать в Facebook, YouTube или на свой веб-сайт.