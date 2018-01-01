Расходы на рекламу в мобильных приложениях выросли на 688 процентов

Результаты исследования Mobile Index, в рамках которого проанализировали более 12 триллионов объявлений, показывают колоссальный рост затрат компаний на мобильную видео-рекламу. Об этом сообщает издание MediaPost.
В общем на все виды мобильной рекламы, включая видео формат, во втором квартале 2018 года потратили на 25% больше, чем за второй квартал 2017-го.Примечательно, что половина этих средств расходуется на рекламу в мобильных приложениях. В iOS-приложениях объемы рекламы выросли на 41%, у Android показатели скромнее - 13%.
Как выяснили аналитики, средняя стоимость за 1000 показов рекламного объявления в приложениях выросла на 11%. Рост аналогичного показателя по десктопным устройствам составил 5%.
Напомним, ранее стало известно, что расходы компаний на рекламу в Instagram Stories увеличились на 23% во втором квартале 2018 года.
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