«Райские документы»: журналисты опубликовали новые расследования об офшорах

Вчера, 5 ноября, в 20:00 по украинскому времени одновременно 400 журналистов в 67 странах, который являются участниками Международного консорциума журналистов-расследователей ((ICIJ) и Центра расследования коррупции и организованной преступности (OCCRP) опубликовали свои материалы о финансовых тайнах чиновников, сообщает «Громадське».

Весной репортеры, которые в прошлом году обнародовали проект «Панама Пейперз», получили доступ к новым документам.Новое глобальное журналистское расследование они назвали «Пэрэдайз Пейперз», или «Документы из райских островов» («Райские документы»).