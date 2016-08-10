«Райские документы»: журналисты опубликовали новые расследования об офшорах

Вчера, 5 ноября, в 20:00 по украинскому времени одновременно 400 журналистов в 67 странах, который являются участниками Международного консорциума журналистов-расследователей ((ICIJ) и Центра расследования коррупции и организованной преступности (OCCRP) опубликовали свои материалы о финансовых тайнах чиновников, сообщает «Громадське».
Весной репортеры, которые в прошлом году обнародовали проект «Панама Пейперз», получили доступ к новым документам.Новое глобальное журналистское расследование они назвали «Пэрэдайз Пейперз», или «Документы из райских островов» («Райские документы»).
На этот раз журналисты проанализировали данные о владельцах оффшорных компаний из 20 юрисдикций, расположенных преимущественно на небольших экзотических островах.
Как официальный партнер OCCRP к расследованию подключилась и команда «Слідства.Інфо», которая нашла в документах более десяти украинских фамилий. Одно из них – Порошенко. Подробнее с результатами журналистского расследования можно ознакомиться здесь.
Напомним, 3 апреля 2016 года десятки СМИ по всему миру начали публикацию материалов на основе «Панамского архива» – подборки документов об офшорных схемах фирмы из Панамы Mossack Fonseca. Это беспрецедентная утечка данных об офшорах: в связях с Mossack Fonseca были замечены более 100 политиков и известных людей – например, Петро Порошенко, друзья президента России Владимира Путина, футболист Лионель Месси и др.
Изначально эти документы оказались в распоряжении немецкой газеты Süddeutsche Zeitung, которая передала их ICIJ и OCCRP.
Фото: Facebook Дмитрия Гнапа
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