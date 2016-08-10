ТЕЛЕКРИТИКА

«Райские документы»: журналисты опубликовали новые расследования об офшорах

Бизнес

Вчера, 5 ноября, в 20:00 по украинскому времени одновременно 400 журналистов в 67 странах, который являются участниками Международного консорциума журналистов-расследователей ((ICIJ) и Центра расследования коррупции и организованной преступности (OCCRP) опубликовали свои материалы о финансовых тайнах чиновников, сообщает «Громадське».

Весной репортеры, которые в прошлом году обнародовали проект «Панама Пейперз», получили доступ к новым документам.Новое глобальное журналистское расследование они назвали «Пэрэдайз Пейперз», или «Документы из райских островов» («Райские документы»).

Образование

«Панамский архив»

На этот раз журналисты проанализировали данные о владельцах оффшорных компаний из 20 юрисдикций, расположенных преимущественно на небольших экзотических островах.

Как официальный партнер OCCRP к расследованию подключилась и команда «Слідства.Інфо», которая нашла в документах более десяти украинских фамилий. Одно из них – Порошенко. Подробнее с результатами журналистского расследования можно ознакомиться здесь.

Общество

За что в 2017 году дают Пулитцеровскую премию по журналистике

Напомним, 3 апреля 2016 года десятки СМИ по всему миру начали публикацию материалов на основе «Панамского архива» – подборки документов об офшорных схемах фирмы из Панамы Mossack Fonseca. Это беспрецедентная утечка данных об офшорах: в связях с Mossack Fonseca были замечены более 100 политиков и известных людей – например, Петро Порошенко, друзья президента России Владимира Путина, футболист Лионель Месси и др.

Изначально эти документы оказались в распоряжении немецкой газеты Süddeutsche Zeitung, которая передала их ICIJ и OCCRP.

Фото: Facebook Дмитрия Гнапа

Статьи по теме

Теги

Главное в разделе

Бизнес

Вакансии недели: журналисты в «Телекритику», оператор в ZIK и региональный редактор в «UA:Новини»

Бизнес

Вадим Колодийчук перешел со «112 Украина» на «Обоз TV»

Популярное на Телекритике



Общество

Суд оштрафовал журналистов по делу о прорыве границы сторонниками Саакашвили

Дуся

Ведущая «Громадського» позабавила сеть странным рисунком на платье

Дуся

Мила Кунис раскритиковала поездку в Черновцы

Культура

«Модель XL»: возлюби свою полноту