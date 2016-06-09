Радиостанция «КраїнаФМ» выиграла большинство частот на вещание

Большинство частот (15) получила радиостанция «КраїнаФМ» и одну – в Волынской области (с. Пигайци) – «Радио1».

"Они показали большое желание и они здесь могут показать свои возможности. Эта частота станет стартапом для них", – сказала заместитель главы Нацсовета Ульяна Фещук.

Перед началом голосования глава Нацсовета сказал, что будет поддерживать «КраїнаФМ» и обозначил их преимущества перед конкурентами.

"Я вижу несколько преимуществ этой радиостанции. Они вступают в десяти областях, у них хорошие программы. Есть деньги и у них большой опыт создания радио в других европейских странах", – заявил он.

Отметим, что представитель радиостанции отметил, что слухи о том, что после получения частот они ее продадут, – фейк. "Мы во всех странах продерживаемся в среднем 12 лет. Для начала нам нужно показать, что это прибыльный проект, а это минимум десять лет", – сказал он.

Фото: Максим Лисовой