Радиостанция «КраїнаФМ» выиграла большинство частот на вещание

Нацсовет по телевидению и радиовещанию на сегодняшнем заседании провел конкурс на 16 радиочастот, главное требование которого – создание украиноязычного музыкального радио.
Большинство частот (15) получила радиостанция «КраїнаФМ» и одну – в Волынской области (с. Пигайци) – «Радио1».
"Они показали большое желание и они здесь могут показать свои возможности. Эта частота станет стартапом для них", – сказала заместитель главы Нацсовета Ульяна Фещук.
Перед началом голосования глава Нацсовета сказал, что будет поддерживать «КраїнаФМ» и обозначил их преимущества перед конкурентами.
"Я вижу несколько преимуществ этой радиостанции. Они вступают в десяти областях, у них хорошие программы. Есть деньги и у них большой опыт создания радио в других европейских странах", – заявил он.
Отметим, что представитель радиостанции отметил, что слухи о том, что после получения частот они ее продадут, – фейк. "Мы во всех странах продерживаемся в среднем 12 лет. Для начала нам нужно показать, что это прибыльный проект, а это минимум десять лет", – сказал он.
Фото: Максим Лисовой
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