Радиоконкурс Нацсовета: президентский «Прямой ФМ», нестратегические «общественники» и «подвешенный» город

Рассказ о том, как Нацсовет сделал выбор в пользу «богатых и красивых», критикуя «бедных и немощных».
В четверг, 11 октября, Нацсовет по вопросам телевидение и радиовещание подвел итоги конкурса на 48 свободных радиочастот ФМ-диапазона в 17 областях Украины. Как сообщала «Телекритика», победителями конкурса стали: новосозданная информационная радиостанция «Прямой ФМ» (6 частот), радиогруппа «ТАВР медиа» (5 частот), Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ), получив для трех радиостанций («Украинское радио», «Промінь» и «Культура») 17 частот, основная часть которых – маломощные частоты в небольших городах и селах, а также ряд региональных компаний. К вашему вниманию подробности того, как прошел конкурс.
Почему радиостанции общественного вещания не подались на ряд аппетитных частот, проигнорировав большие города? Почему у «Прямого ФМ» больше шансов построить радиосеть чем у НОТУ? Как местный вещатель из Кривого Рога подвел членов Нацсовета и «подвесил» частоту в городе? Об этом, а также о том, что осталось за кадром, читайте далее.
Для радиостанции «Прямой ФМ» (ООО «ТК «Прямий») это был первый конкурс, и с первого раза она получила сразу 6 частот. Обычно члены Нацсовета для запуска новых радиостанций принимают решение не с первого раза. К примеру, новосозданное «Гуцульское радио», связанное с нардепом «Народного фронта» Николаем Княжицким, обзавелось первой частотой только с третьей попытки, несмотря на то что радиостанция подавалась на неликвидные частоты – маломощные районные центры горных регионов.
Радиостанцию «Прямой ФМ» представлял ведущий новостей «Прямого» Александр Близнюк, он будет руководителем радиостанции. «Прямой ФМ – это репортажная информационная станция с элементами американского формата all news и news&talk с разговорным контентом в соответствии с потребностями аудитории и репортажами с мест событий, – начал Близнюк. – У нас разветвленная сеть журналистов, которых мы будем использовать для того, чтобы у слушателя создавалось ощущение, что он присутствует в центре событий. Сетка построена на выпусках новостей, расширенных выпусках новостей, информационных рубриках, репортажах с мест событий, а также аналитических программах и тематических рубриках». Целевая аудитория радиостанции, по словам Близнюка, – это люди 30+, семейные, активные, которые «имеют авто и собственное мнение». Журналистов на радиостанции будет 10-12 человек, каждый час планируется 5-6 включений с ними. Радиостанция планирует также онлайн-вещание, в частности видеовещание через YouTube.
Обсуждения концепции радиостанции фактически не было. Члену Нацсовета Сергею Костинскому, который курирует конкурсы, не понравилось, как журналисты освещали конкурс. Чиновник пожаловался на давление с их стороны: «Наши конкурсы сильно политизируются. Создается ситуация, когда мы постоянно находимся под каким-то давлением, в том числе со стороны медиа. Ко мне недавно приходили журналисты одного из телеканалов и говорили, что они знают, какими будут результаты конкурса». Материал о конкурсе готовил, в частности, канал «24» Андрея Садового, раскритиковал членов Нацсовета за лоббизм «Прямого ФМ».
Член Нацсовета Александр Ильяшенко похвалил радиостанцию за «очень интересный формат». Глава регулятора Юрий Артеменко добавил следующее: «Ваша идея репортажного радио – это точняк». Олег Черныш голосовал против «Прямого ФМ», поскольку радиостанция создана под выборы. Родственный телеканал, по мнению Черныша, не спрашивает вторую точку зрения, поэтому заангажированным будет и радиовещатель.
У радиостанции «Прямой ФМ» есть также лицензия на цифровое вещание DAB+ в Киеве – регулятор выдал ее на конкурсе 6 сентября (радиостанция была единственным претендентом). Летом Нацсовет заказал просчет 61 частоты в ФМ-диапазоне в крупных городах Украины по заявке радиостанции. После просчета этих частот радиоиндустрию ждет еще более скандальный конкурс. Телеканал «Прямой», а вместе с ним и радиостанция «Прямой ФМ» официально принадлежат экс-регионалу Владимиру Макеенко. Реальным собственником «Прямого» в СМИ называли Игоря Кононенко, первого заместителя председателя фракции БПП, однокурсника и бизнес-партнера президента Петра Порошенко. В начале 2000-х Владимир Макеенко работал с Порошенко во фракции «Солидарность», а в 2015-м был кандидатом на должность мэра Киева от партии «Наш край», которую в СМИ называют техническим проектом Банковой; сегодня он входит в политсовет «Нашего края».
Представлял радиостанции «Общественного вещания» их генпродюсер Дмитрий Хоркин. Растущие рейтинги радиостанции «Украинское радио» удалось капитализировать – доходы выросли за год на 80% (точная сумма не называлась). Показатели «Променя» и «Культуры» НОТУ также измеряет, но они не для публичного доступа «из-за требований измерителя». Генпродюсер отметил только, что «видна динамика» показателей. «Радио "Проминь", – как выразился Хоркин, – это не просто балалайка из плейлиста». Вещатель на 100% украиноязычный, он поддерживает украинских ретро-исполнителей, современных исполнителей и предоставляет возможность молодым неизвестным музыкантом ежедневно играть в эфире радиостанции свои композиции. Для этого в НОТУ специально оборудовали студию на ул. Крещатик, 26. У радиостанции есть единственная в стране собственная спортивная редакция.
Радио «Культура» вещает в своем формате с 2003-го, в последние годы радиостанция прошла переформатирование. НОТУ, как партнер «Европейского вещательного союза», получила радиозаписи спектаклей и опер европейских общественных радиостанций. Европейцы взамен получили 40 программ «Культуры» – общественники поделились записями инструментальных концертов Дома звукозаписи (структурное подразделение НОТУ). После перепозиционирования на радио «Культура» начали выходить популярные в Европе форматы радиодрам, радиопьесы. Радиостанция совместно с каналом «Культура» изготовляет научпоп-программы, где молодые люди проводят научные эксперименты. За год радиостанция, как показывает исследование, помолодела на 5 лет. Хоркин также сообщил членам Нацсовета, что планируется запуск подкастов программ всех трех радиостанций «Украинского радио» в ближайшее время. Проект реализован на грантовые деньги Совета Европы.
Членов Нацсовета интересовали более приземленные вопросы. Александр Ильяшенко сообщил, что на пять из семи частот, на которые не было ни одного претендента (ушли в резерв Нацсовета), НОТУ просила в регулятора заказать выводы УГЦР (просчет частот). Нацсовет потратил деньги, в УГЦР просчитали частоты и предоставили выводы, но в НОТУ не подались на них. Директор департамента по развитию сетей телерадиовещания НОТУ Дмитрий Грузинский прокомментировал это так: «Учитывая недостаточное финансирование, мы стараемся оптимально распределить наш ограниченный ресурс».
Члены Нацсовета также активно обсуждали оглашение новых конкурсов на свободные радиочастоты. Олег Черныш подготовил проект решения об объявлении конкурса на шесть частот (Львовская, Ивано-Франковская, Хмельницкая, Черкасская и Харьковская области) с целью достроить сети общественных радиостанций. Он сослался на письмо продюсера НОТУ Михаила Шматова. Тот просил огласить конкурс на частоты, в частности, в этих городах. Но члены Нацсовета не поддержали этот проект решений – замглавы регулятора Ульяна Фещук считает юридически невозможным оглашение конкурса под общественные радиостанции. Член Нацсовета Сергей Костинский указал Чернышу на попытку «сделать себе имидж защитника НОТУ»: «У каждого направления есть кураторы (Костинский курирует конкурсы. – ТК). Каждому нужно заниматься своим делом и выносить проекты на обсуждение и обсуждать результаты. Я против того, чтобы член Нацсовет специально под камеры готовил решения, которые медийно капитализировали бы его, создавали ему имидж защитника «Общественного». А в другое время эти члены Нацсовета занимались другими делами. Это неправильно. Правильно – заниматься своими делами и показывать результаты своей работы». Черныш ответил, что разделение полномочий между членами Нацсовета формальное, каждый член регулятора может предлагать проект решений для включения их в повестку заседаний.
Костинский против оглашения конкурсов, а также против просчета новых частот – Нацсовет превысил запланированные на просчет выделенные средства в своем бюджете: «Я предлагаю не спешить с новыми конкурсами. У нас сегодня находится на оплате большое количество выводов. Мы столкнулись с проблемой, что мы исчерпали все свои деньги на оплату выводов Госцентра радиочастот (УГЦР). Таких выводов у нас больше 60 и мы не можем их оплатить, потому что у нас закончились деньги. На последние 50 тысяч гривен мы сейчас оплачиваем в этом месяце 10 частот, среди которых есть две частоты в областном центре – Запорожье. Далее мы дозаказали на 150 тысяч гривен, чтобы оплатить остальные 60 выводов. (Именно столько частот просит посчитать «Прямой ФМ». – ТК). Среди них есть такие областные центры, как Харьков, Хмельницкий, Полтава, Херсон, Чернигов и Тернополь. То есть фактически они у нас на руках, но мы не можем их выставить на конкурс, пока не оплачены счета УГЦР. Как только мы дополучим частоты на все областные центры, мы объявим конкурс».
Стоить отметить, что утверждая осенью 2017-го бюджет Нацсовета на этот год, члены ведомства прописали значительное увеличение расходов на просчет частот в УГЦР. Стоимость просчета одной частоты колеблется в пределах от 2 до 20 тысяч гривен. По закону, просчет частот может заказывать только Нацсовет из собственного бюджета.
Черныша удивило, что НОТУ подала заявки на маленькие города в Кировоградской области (Гайворон и пгт Петрово) и не подала на областной центр – Кропивницкий. «Каким образом можно было не подать заявку на областной центр? Так или иначе в любой концепции вашего вещания областные центры у вас должны быть». Грузинский ответил следующее: «Мы исходим из того, чтобы в максимальном количестве населенных пунктов была по крайней мере одна программа "Украинского радио". Если где-то уже есть первые программы, мы пытаемся развивать сеть второй и третьей программы». В Кропивницком и во Львове вещает только УР-1, в НОТУ могли подать на частоты в этих городах «Промінь» и «Культуру». Также НОТУ не подала заявок на Белую Церковь (было выставлено сразу две частоты), а из трех частот в Кривом Роге в НОТУ подали заявку только на одну.
На вопрос Черныша, кто принимал решение, на какие частоты подаваться, Грузинский ответил следующее: «Это коллективное решение. Есть организационно-техническое подразделение, есть генеральные продюсеры, с которыми проговаривается просчет в соответствии с маркетинговой стратегией, есть также профильный член правления (Николай Чернотицкий. – ТК), с которым мы проговариваем эти вопросы». Почему «маркетинговая стратегия» не включает развитие радиосети в областных центрах, осталось за кадром.
Сергея Костинского интересовало, освоила ли НОТУ полученные на предыдущих конкурсах частоты (закон для этого отводит год). Грузинский заверил, что из 23 частот не запущено вещание только в Первомайске: НОТУ подвел местный оператор телекоммуникаций – он не смог разместить передатчик на вышке из-за смены ее собственника. Костинский говорит, что в Павлограде УР-1 также не работает – ему об этом пишут в Facebook.
Олег Черныш напомнил Костинскому, что тот обещал объявить конкурс на частоты для НОТУ в сентябре. Костинский готов объявить конкурс под развитие сети «Общественного вещания» только в двух случаях – если НОТУ предоставит стратегию развития («Променя» и «Культуры») и получит госфинансирование в полном объеме. Члены правление и наблюдательного совета НОТУ вместе с Нацсоветом договорились о встрече, на которой общественники расскажут о стратегии развития «Променя» и «Культуры». До этой встрече Костинский не будет объявлять конкурсы под НОТУ: «Мы надеялись встретиться в сентябре, но общественный вещатель не был готов. Это факт и его вам может подтвердить любой член правление НОТУ, – обращается Костинский к Чернышу. – Они хотят к нам прийти со стратегией. После ознакомления со стратегией мы будем иметь план развития. Это важно, потому что НОТУ недофинансирована. Прекрасные цифры прописаны в бюджете (1,8 млрд гривен на 2019 год. – ТК). Мы не можем гарантировать реальность его выполнение. Соответственно, НОТУ рассчитывает свои силы по освоению новых частот и мы должны прислушаться к мнению правления».
Глава Нацсовета Юрий Артеменко на стороне Костинского – у НОТУ будут шансы получить частоты, когда у компании будет финансирование и стратегия развития. Чиновник также подчеркнул, что встреча с НОТУ должна быть закрытой: «Я сегодня буду голосовать за НОТУ. Но то, что мы должны отдавать приоритет НОТУ – не совсем правильно. Потому что в одной статье закона прописано преимущество НОТУ, а в другой, что преимущество за организацией, которая лучше выполнит финансово-организационные обязательства. Финансовая ситуация НОТУ очень тяжелая. Я не уверен, что бюджет НОТУ будет принят. Прошлый год нас этому научил – бюджет сначала был один, а потом стал другим. Все мы хотим, чтобы было больше денег, но жизнь другая. Это зависит от нардепов. До этого нет определенности ни у НОТУ, ни у нас. Поэтому мне важно честное профессиональное мнение наблюдательного совета, проговорить это на закрытой встрече». Встреча представителей НОТУ и Нацсовета должна была состояться в пятницу, 12 октября, в 12:00, но, как сообщает источник «Телекритики», ее не было. Если в прошлый раз ее перенесли общественники, то в этот раз встречу отменил Сергей Костинский.
Почему все же НОТУ не подавалась на частоты в больших городах, «Телекритике» рассказал анонимный источник. Костинский и Михаил Шматов с согласия главы правления НОТУ Зураба Аласании договорились о том, что НОТУ уступит место другим радиостанциям и не будет подавать свои заявки на вышеперечисленные частоты в Кировограде, Львове, Белой Церкви и др. С просьбой подтвердить это «Телекритика» обратилась к Дмитрию Хоркину, но он отказал в комментарии: «Исходя из внутренней политики компании, я не могу это комментировать».
Как уже сообщалось, в Кривом Роге на конкурс были выставлены три частоты (104,3 МГц, 102,3 МГц и 98,7 МГц). Частота 98,7 досталась радио «Промінь», 104,3 – «Радио Рокс» из «ТАВР медиа» Николая Баграева и Виктора Пинчука. Определить победителя по третьей частоте (102,3) члены регулятора не смогли. На нее претендовали «Прямой ФМ», «Радио 1» (ООО «ТРК «Українське музичне мовлення») Александра Ксенофонтова и радиоменеджера Юрия Лященко, «Максимум ФМ» (ООО «ТРК «Праймедиа») из холдинга ТРК «Люкс» мэра Львова Андрея Садового и местная новосозданная радиостанция «Kava FM» (ООО «Радіо Світ»). Как сообщала ранее «Телекритика», частота должна была отойти новосозданной радиостанции Kava FM, связанной с нардепом БПП, экс-журналистом ТВі Константином Усовым. Нардеп запускает радиостанцию в интересах одесского застройщика Владимира Галантерника. Представители радиостанции не явились на конкурс. Члены Нацсовета из-за этого решили сделать перерыв на 15 минут, хотя в аппарате регулятора сразу отметили, что представители от компании не регистрировались на заседании.
Во время презентации «Максимум ФМ», директор ТРК «Люкс» Роман Андрейко просил членов регулятора «быть не ангажированными» в своем голосовании. После перерыва во время рейтингового голосования радиостанция «Максимум ФМ» набрала больше остальных – 4 голоса (Валентин Коваль, Ульяна Фещук, Александр Ильяшенко и Олег Черныш), но для результативного голосования нужно 5 голосов. Сергей Костинский во время рейтингового голосования единственный показательно голосовал за Kava FM, сославшись на то, что радиостанция единственная местная на конкурсе. В итоге Юрий Артеменко сообщил, что выставит эту частоту на отдельный конкурс и проведет его в кратчайшие сроки. «Город не может висеть», – сказал глава ведомства. Объявление повторного конкурса на частоту якобы должно состояться через неделю на заседании Нацсовета.
Кроме ООО «Радіо Світ» (на 102,3) на другую частоту в городе претендовала еще одна местная новосозданная под конкурс радиостанция ООО «Радіо Кривбас» (104,3). Директором и владельцем обеих компаний напрямую указано одно лицо – Сергей Якубенко. По словам источника «Телекритики», Якубенко представляет интересы Константина Усова. Неявку представителей радиостанции собеседник издания называет случайностью: «Представители радиостанции, договорившись с Нацсоветом в кулуарах, подумали, что на конкурс идти уже не понадобится». Константин Усов не ответил на запрос «Телекритики».
Во время конкурса члены Нацсовета показательно проигнорировали сразу две радиостанции украиноязычной музыки. «Країна ФМ»(ЧАО «РК «Гала») Карла Габсбурга хотела две частоты: 89,3 в Новоград-Волынском и 102,8 в Каменце-Подольском. Главу регулятора интересовали рейтинги радиостанции. Программный директор Роман Давидов отметил, что они низкие, в частности из-за того, что измеритель радиоаудитории (Kantar TNS) опрашивает русскоязычное население. «Радио 1», вещающее только в Луцке, претендовало на две частоты в Кривом Роге (104,3 и 102,3). Директор радиостанции Наталья Лященко, понимая неутешительные для радиостанции результаты, подошла к презентации креативно, она сравнила конкурс Нацсовета с конкурсом красоты, назвав его «Мисс Кривой Рог». Индустрия регулярно критикует Нацсовет за отсутствие критериев на конкурсах, при выборе победителей члены регулятора руководствуются принципом конкурса красоты – нравится или не нравится.
При этом, радиостанция DJ FM из «Бизнес радио групп» Анатолия Евтухова получила частоту в Белой Церкви (100,9), хотя была раскритикована Сергеем Костинским за специфическое соблюдение квоты на украиноязычную музыку. Радиостанция для выполнения квоты выделила для музыки на украинском языке специальные офф-праймовые слоты. Представитель радиостанции уверял, что радиостанция поддерживает ряд украиноязычных исполнителей клубной музыки. В планах радиостанции – провести фестиваль украиноязычной танцевальной музыки.
Отдельного внимания стоит решение Нацсовета по частоте в Луцке, где было выставлено только 12 часов вещания. Победа досталась «Мелодии ФМ». Она будет вынуждена делить частоту с местной радиостанцией «СиД ФМ» («Редакція газети "Сім’я і дім"»), которая вещает на этой частоте остальные 12 часов в сутки. Представитель «СиД» также претендовал на частоту, он отмечал, что станция вещает каждый час с 30-й по 59-ю минуту. Остальные полчаса вещания нет, но при этом радиостанция платить Концерну РРТ как за круглосуточное вещание. Радиостанция делает 9 часов собственных программ. Других местных радиостанций, кроме локальной редакции «Украинского радио», нет. Замглавы регулятора Ульяна Фещук отметила, что радиостанция систематически нарушает законодательство, поэтому она не отдаст ей свой голос (доступно объяснить, в чем нарушение, чиновница не смогла). «Мелодию ФМ» представляла Соня Сотник, рассказав, что частоты в Луцке и Каменце-Подольском холдинг был вынужден сдать Нацсовету в прошлом году после покупки компании «Оникс» («Перец ФМ»). Ее холдинг покупал для развития сети вещание «Радио Релакс». У последнего были частоты в этих городах. Двойное вещание одной радиостанции в одном населенном пункте запрещено законодательством. Сотник отметила, что «Мелодия ФМ» избавилась от советских исполнителей, сегодня ищет украиноязычного ведущего для утреннего эфира. В голосовании за радиостанцию воздержался Александр Ильяшенко.
«Телекритика» ожидает развернутого ответа от НОТУ о видении развития сети вещания радиостанций «Украинского радио», «Променя» и «Культуры».