Радиоконкурс Нацсовета: президентский «Прямой ФМ», нестратегические «общественники» и «подвешенный» город

Костинский против оглашения конкурсов, а также против просчета новых частот – Нацсовет превысил запланированные на просчет выделенные средства в своем бюджете: «Я предлагаю не спешить с новыми конкурсами. У нас сегодня находится на оплате большое количество выводов. Мы столкнулись с проблемой, что мы исчерпали все свои деньги на оплату выводов Госцентра радиочастот (УГЦР). Таких выводов у нас больше 60 и мы не можем их оплатить, потому что у нас закончились деньги. На последние 50 тысяч гривен мы сейчас оплачиваем в этом месяце 10 частот, среди которых есть две частоты в областном центре – Запорожье. Далее мы дозаказали на 150 тысяч гривен, чтобы оплатить остальные 60 выводов. (Именно столько частот просит посчитать «Прямой ФМ». – ТК). Среди них есть такие областные центры, как Харьков, Хмельницкий, Полтава, Херсон, Чернигов и Тернополь. То есть фактически они у нас на руках, но мы не можем их выставить на конкурс, пока не оплачены счета УГЦР. Как только мы дополучим частоты на все областные центры, мы объявим конкурс».

Стоить отметить, что утверждая осенью 2017-го бюджет Нацсовета на этот год, члены ведомства прописали значительное увеличение расходов на просчет частот в УГЦР. Стоимость просчета одной частоты колеблется в пределах от 2 до 20 тысяч гривен. По закону, просчет частот может заказывать только Нацсовет из собственного бюджета.

Черныша удивило, что НОТУ подала заявки на маленькие города в Кировоградской области (Гайворон и пгт Петрово) и не подала на областной центр – Кропивницкий. «Каким образом можно было не подать заявку на областной центр? Так или иначе в любой концепции вашего вещания областные центры у вас должны быть». Грузинский ответил следующее: «Мы исходим из того, чтобы в максимальном количестве населенных пунктов была по крайней мере одна программа "Украинского радио". Если где-то уже есть первые программы, мы пытаемся развивать сеть второй и третьей программы». В Кропивницком и во Львове вещает только УР-1, в НОТУ могли подать на частоты в этих городах «Промінь» и «Культуру». Также НОТУ не подала заявок на Белую Церковь (было выставлено сразу две частоты), а из трех частот в Кривом Роге в НОТУ подали заявку только на одну.

На вопрос Черныша, кто принимал решение, на какие частоты подаваться, Грузинский ответил следующее: «Это коллективное решение. Есть организационно-техническое подразделение, есть генеральные продюсеры, с которыми проговаривается просчет в соответствии с маркетинговой стратегией, есть также профильный член правления (Николай Чернотицкий. – ТК), с которым мы проговариваем эти вопросы». Почему «маркетинговая стратегия» не включает развитие радиосети в областных центрах, осталось за кадром.

Сергея Костинского интересовало, освоила ли НОТУ полученные на предыдущих конкурсах частоты (закон для этого отводит год). Грузинский заверил, что из 23 частот не запущено вещание только в Первомайске: НОТУ подвел местный оператор телекоммуникаций – он не смог разместить передатчик на вышке из-за смены ее собственника. Костинский говорит, что в Павлограде УР-1 также не работает – ему об этом пишут в Facebook.

Олег Черныш напомнил Костинскому, что тот обещал объявить конкурс на частоты для НОТУ в сентябре. Костинский готов объявить конкурс под развитие сети «Общественного вещания» только в двух случаях – если НОТУ предоставит стратегию развития («Променя» и «Культуры») и получит госфинансирование в полном объеме. Члены правление и наблюдательного совета НОТУ вместе с Нацсоветом договорились о встрече, на которой общественники расскажут о стратегии развития «Променя» и «Культуры». До этой встрече Костинский не будет объявлять конкурсы под НОТУ: «Мы надеялись встретиться в сентябре, но общественный вещатель не был готов. Это факт и его вам может подтвердить любой член правление НОТУ, – обращается Костинский к Чернышу. – Они хотят к нам прийти со стратегией. После ознакомления со стратегией мы будем иметь план развития. Это важно, потому что НОТУ недофинансирована. Прекрасные цифры прописаны в бюджете (1,8 млрд гривен на 2019 год. – ТК). Мы не можем гарантировать реальность его выполнение. Соответственно, НОТУ рассчитывает свои силы по освоению новых частот и мы должны прислушаться к мнению правления».

Глава Нацсовета Юрий Артеменко на стороне Костинского – у НОТУ будут шансы получить частоты, когда у компании будет финансирование и стратегия развития. Чиновник также подчеркнул, что встреча с НОТУ должна быть закрытой: «Я сегодня буду голосовать за НОТУ. Но то, что мы должны отдавать приоритет НОТУ – не совсем правильно. Потому что в одной статье закона прописано преимущество НОТУ, а в другой, что преимущество за организацией, которая лучше выполнит финансово-организационные обязательства. Финансовая ситуация НОТУ очень тяжелая. Я не уверен, что бюджет НОТУ будет принят. Прошлый год нас этому научил – бюджет сначала был один, а потом стал другим. Все мы хотим, чтобы было больше денег, но жизнь другая. Это зависит от нардепов. До этого нет определенности ни у НОТУ, ни у нас. Поэтому мне важно честное профессиональное мнение наблюдательного совета, проговорить это на закрытой встрече». Встреча представителей НОТУ и Нацсовета должна была состояться в пятницу, 12 октября, в 12:00, но, как сообщает источник «Телекритики», ее не было. Если в прошлый раз ее перенесли общественники, то в этот раз встречу отменил Сергей Костинский.

Почему все же НОТУ не подавалась на частоты в больших городах, «Телекритике» рассказал анонимный источник. Костинский и Михаил Шматов с согласия главы правления НОТУ Зураба Аласании договорились о том, что НОТУ уступит место другим радиостанциям и не будет подавать свои заявки на вышеперечисленные частоты в Кировограде, Львове, Белой Церкви и др. С просьбой подтвердить это «Телекритика» обратилась к Дмитрию Хоркину, но он отказал в комментарии: «Исходя из внутренней политики компании, я не могу это комментировать».