Битва титанов: Radiohead обвинили Лану Дель Рей в плагиате

Одна из ведущих групп планеты Radiohead подает в суд на одну из главнейших певиц планеты Лану Дель Рей, обвиняя ее в плагиате. Лана Дель Рей сообщила, что ее адвокаты пытались договориться с Radiohead на 40% авторских отчислений, однако группа оказалась непреклонной, запросив все 100% роялти. Певица собирается дать отпор в суде и оспорить источник своего вдохновения, однако, если послушать обе песни, то сходство становится очевидным.

Забавно, что сами Radiohead сплагиатили мелодию своего хита из песни группы The Hollies – «The Air That I Breathe». Композиторы Альберт Хаммонд и Майк Хэйзелвуд, написавшие песню для The Hollies, тоже подали в суд и выиграли у Тома Йорка и компании дело, получив соавторство и процент от продаж песни.

Плагиаторы подают в суд на плагиатора – чем не комедия? Вполне логично было бы снова объявиться первоначальному автору этих аккордов Альберту Хаммонду, ведь очевидно, что Radiohead забыли о том, чья эта мелодия на самом деле.