«Радио Вести» прекратило вещание в Киеве

С 20:00 3 марта «Радио Вести» перестало вещать в Киеве на частоте 104,6 МГц.
Об этом «Телекритике» сообщили в холдинге «Вести».
"Нас отключили вчера (3 марта) в 20:00. Но мы продолжаем вещание в Днепре и интернете", - сказали в холдинге.
Напомним, что 3 марта Нацсовет по телевидению и радиовещанию принял решение не продлевать «Радио Вести» лицензию на вещание в Киеве.
23 февраля регулятор лишил «Радио Вести» лицензии на вещание в Харькове.
С 1 марта радиостанция осталась без большей части сотрудников. В холдинге говорят, что увольнения связаны с решениями Нацсовета, а ушедшие сотрудники уверяют, что всему виной действия руководства компании. «Радио Вести», в частности, покинули ведущие Мыкола Вересень, Дмитрий Тузов, Дмитрий Терешков и Константин Дорошенко, Андрей Алферов и другие.