«Радио Вести» прекратило вещание в Киеве

Об этом «Телекритике» сообщили в холдинге «Вести».

"Нас отключили вчера (3 марта) в 20:00. Но мы продолжаем вещание в Днепре и интернете", - сказали в холдинге.

Напомним, что 3 марта Нацсовет по телевидению и радиовещанию принял решение не продлевать «Радио Вести» лицензию на вещание в Киеве.

23 февраля регулятор лишил «Радио Вести» лицензии на вещание в Харькове.

С 1 марта радиостанция осталась без большей части сотрудников. В холдинге говорят, что увольнения связаны с решениями Нацсовета, а ушедшие сотрудники уверяют, что всему виной действия руководства компании. «Радио Вести», в частности, покинули ведущие Мыкола Вересень, Дмитрий Тузов, Дмитрий Терешков и Константин Дорошенко, Андрей Алферов и другие.