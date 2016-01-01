«Радио Вести» предупредило сотрудников о возможных сокращениях

Нацсовет по телевидению и радиовещанию не продлил лицензии «Радио Вести» в Киеве и Харькове, срок которых истекает в феврале, сообщает пресс-служба медиахолдинга «Вести Украина».

"В связи с тем что Нацсовет игнорирует нормы действующего законодательства и обращение холдинга с просьбой разрешить дальнейшую судьбу радиостанции, мы вынуждены предупредить сотрудников «Радио Вести» о возможном сокращении", - отмечают в холдинге.

По мнению «Вестей», такие действия регулятора свидетельствуют о его предвзятом отношении к радиостанции. Кроме того, что не продлены ее лицензии, Нацсовет назначает ей проверки "без явных на то оснований", объявил уже четвертое по счету предупреждение по Киеву. "Регулятор делает все возможное, чтобы запретить радиостанции работать в Украине", - подчеркивают в холдинге.

Также в заявлении «Вестей» говорится о политике двойных стандартов при наложении санкций на вещателей и "в ряде случаев неадекватном покровительстве определенным СМИ".

"В стратегии медиахолдинга на 2017 год предусмотрено развитие «Радио Вести». Кроме того, «Радио Вести» – коммерчески успешное медиа. Наши доходы в этом году больше рыночной доли в два раза. Но из-за действий Нацсовета уже в феврале профессиональная команда «Радио Вести» – а это почти 100 сотрудников – может остаться без работы», – отмечает глава медиахолдинга «Вести Украина» Ольга Семченко.

В медиахолдинге подчеркивают, что будут бороться за радиостанцию всеми законными способами, отстаивая право свободно мыслить и говорить в своей стране.

Напомним, ранее «Вести» объявили о закрытии телеканала UBR.