«Радио Вести» пожаловалось на Нацсовет в ГПУ, НАБУ и Нацполицию

Телерадиовещательноая компания «Мастер», которая была лицензиатом «Радио Вести» в Харькове, подала заявления в Генеральную прокуратуру, Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Нацполицию относительно действий Нацсовета по телевидению и радиовещанию, сообщает пресс-служба медиахолдинга «Вести Украина».

"Нацсовет лишил «Радио Вести» лицензии в Харькове, нарушив статьи Уголовного кодекса. Регулятор пренебрег действующим законодательством и вынес решение вопреки определению суда, руководствуясь политическими мотивами и извращенным пониманием служебной этики и долга", - говорит глава холдинга Ольга Семченко.

Компания просит правоохранительные органы рассмотреть уголовное правонарушение, совершенное должностными лицами Нацсовета, на основании ст. 382 УК («Невыполнение судебного решения») и ст. 364 УК («Злоупотребление властью или служебным положением»).

Напомним, 23 февраля регулятор лишил «Радио Вести» лицензии на вещание в Харькове. В этот же день стало известно, что трое топ-менеджеров покидают радиостанцию с 1 марта. По словам главы медиахолдинга «Вести Украина» Ольги Семченко, станция переходит в режим лайт-вещания.