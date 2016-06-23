«Радио Вести» покидают топ-менеджеры

Об этом они сообщили «Телекритике».

Виталий Докаленко сказал, что всегда существуют причины любых поступков, но сейчас он не готов их называть, и пока не говорит, где будет работать дальше. "Мир большой, много чего интересного есть. Посмотрим", – сказал он.

По словам, Куришко решение покинуть радиостанцию ее, но она не готова называть причины. "Сейчас у меня есть несколько предложений, куда идти дальше. Я их рассматриваю, но не могу еще говорить конкретнее", – сообщила она.

Ирина Синченко также подтвердила, что уходит по собственному желанию, и не говорит, куда именно идет работать дальше. Более того, по ее словам, несколько журналистов радиостанции также уже нашли новые места работы.

Напомним, ранее руководство радиостанции предупреждало своих сотрудников о возможных сокращениях в связи с тем, что пока неизвестно, продлит ли Нацсовет лицензию на вещание. На данный момент, два суда запретили регулятору рассматривать вопрос о продлении лицензии. Также появлялась информация, что в декабре прошлого года сотрудников «Радио Вести» обязали написать заявления об увольнении с 28 февраля.

Фото: Вести