«Радио Вести» переходит в режим лайт-вещания

Об этом «Телекритике» сообщила глава медиахолдинга «Вести Украина» Ольга Семченко.

"Наша радиостанция поставлена в условия выживания. Они созданы Нацсоветом. Под их прессом радио не только продолжало каждый день по 16 часов вещать в прямом эфире, но и выпускало новые программы и оставалось радиостанцией с самым высоким показателем длительности прослушивания в сутки. Поэтому мы приняли решение о временном переходе к лайт-формату вещания", – говорит она. Что подразумевается под лайт-вещанием в «Вестях» пока не уточняют.

По ее словам, в таких условиях – контрпродуктивно (с точки зрения бизнеса) и нечестно (с точки зрения этики) удерживать сотрудников, которые хотят развиваться в других проекта.

"Решение об увольнении принято по согласованию сторон, со взаимной и искренней благодарностью за сотрудничество", – отметила Семченко.

Напомним, сегодня стало известно, что трое топ-менеджеров покидают «Радио Вести» с 1 марта.

Ранее руководство радиостанции предупреждало своих сотрудников о возможных сокращениях в связи с тем, что пока неизвестно, продлит ли Нацсовет лицензию на вещание. На данный момент, два суда запретили регулятору рассматривать вопрос о продлении лицензии. Также появлялась информация, что в декабре прошлого года сотрудников «Радио Вести» обязали написать заявления об увольнении с 28 февраля.