«Радио Вести» объявило о запуске нового шоу

На «Радио Вести», которое вещает теперь только в Днепре и интернете, стартует новый проект «Политика от-кутюр с Юлией Павленко». Премьера –11 ноября в 13:00, сообщает пресс-служба медиахолдинга «Вести».
"Гости эфира, представители fashion & beauty-индустрии, а также политических и бизнес-кругов страны, будут проходить торжественную инаугурацию в президенты Украины и, уже осознавая себя в новой роли, представлять свою программу развития государства, указывать на ошибки своих новоиспеченных коллег по политическому цеху и не только", – анонсируют в «Вестях».Главной темой эфира станет внешний вид, дорогие аксессуары и предметы роскоши украинских и зарубежных политиков и их близкого окружения.
Ведущей нового шоу стала специалист в сфере маркетинговых и PR-коммуникаций Юлия Павленко. А гостем премьерного выпуска – дизайнер Андрэ Тан.
Напомним, в конце февраля Нацсовет по телевидению и радиовещанию не продлил лицензию «Радио Вести» на вещание в Харькове, а в начале марта – в Киеве.
Фото: Пресс-служба «Вестей»
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