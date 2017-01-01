«Радио Вести» Александра Клименко приобрел медиахолдинг Андрея Садового

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания на заседании в четверг, 1 ноября, принял решение взыскать штраф с «Радио Вести» (ООО «ТРК "Світ"») в связи с нарушением объема ведения передач на украинском языке. Сумма штрафа составляет 22 782,38 гривен – 5% лицензионного сбора. В ходе заседания выяснилось, что радиостанция сменила собственника – вещателем теперь владеет медиахолдинг ТРК «Люкс» мэра Львова и лидера партии «Самопомич» Андрея Садового, бенефициаром указан гендиректор и совладелец холдинга Роман Андрейко. Вещатель владеет частотой в Днепре, у радиостанции холдинга ТРК «Люкс» – «Максимум ФМ» – нет лицензии на вещание в этом городе.

По данным государственного реестра предприятий, владельцем юридического собственника радиостанции – ООО «ТРК "Світ"» значится ООО «Радио “Континент”», которое в свою очередь принадлежит ООО «Захід.нет», владельцем которого указаны ЧАО «ТРК "Люкс"» (80%) и Роман Андрейко (20%). Он же с 20 октября – директор ООО «ТРК "Світ"». В уставном фонде предприятия прописано 380,1 тысяч гривен. Радиостанцию представлял на заседании Роман Андрейко, сообщив о смене собственности.

Внеплановая выездная проверка, проведенная 14 сентября на основании мониторинга от 18 июля, подтвердила нарушение суточной доли ведения передач на государственном языке – 42,4% вместо прописанных по закону 55%. Таким образом, радиостанция нарушила требования части пятой статьи 9 закона «О телевидении и радиовещании». Компания обязана оплатить штраф в тридцатидневный срок со дня уведомления Нацсоветом о принятом решении. У радиостанции есть месяц на устранение нарушения.

Роман Андрейко пояснил, что нарушения были у компании предыдущего владельца (не называя имени), но сейчас, когда компания перешла в его управление, он готов оплатить этот штраф и не будет обжаловать решение регулятора в суде. Предыдущий директор объяснила нарушения тем, что мониторинг регулятора засчитал русский язык в промо, анонсах и элементах оформления эфира. «Если это отнять, квота была выполнена – 50,4%. Мы закрыли "вражеский голос", купив эту радиостанцию. Все документы о переоформлении лицензии в связи с изменением владельцев уже поданы в Нацсовет», – отметил Андрейко. О планах сменить формат с информационного на развлекательный и переоформить лицензию радиостанции на «Максимум ФМ» он не сообщал.