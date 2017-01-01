«Радио Вести» Александра Клименко приобрел медиахолдинг Андрея Садового

Радиостанция нарушила квоту на украинский язык, из-за чего сегодня была оштрафована Нацсоветом.
Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания на заседании в четверг, 1 ноября, принял решение взыскать штраф с «Радио Вести» (ООО «ТРК "Світ"») в связи с нарушением объема ведения передач на украинском языке. Сумма штрафа составляет 22 782,38 гривен – 5% лицензионного сбора. В ходе заседания выяснилось, что радиостанция сменила собственника – вещателем теперь владеет медиахолдинг ТРК «Люкс» мэра Львова и лидера партии «Самопомич» Андрея Садового, бенефициаром указан гендиректор и совладелец холдинга Роман Андрейко. Вещатель владеет частотой в Днепре, у радиостанции холдинга ТРК «Люкс» – «Максимум ФМ» – нет лицензии на вещание в этом городе.
По данным государственного реестра предприятий, владельцем юридического собственника радиостанции – ООО «ТРК "Світ"» значится ООО «Радио “Континент”», которое в свою очередь принадлежит ООО «Захід.нет», владельцем которого указаны ЧАО «ТРК "Люкс"» (80%) и Роман Андрейко (20%). Он же с 20 октября – директор ООО «ТРК "Світ"». В уставном фонде предприятия прописано 380,1 тысяч гривен. Радиостанцию представлял на заседании Роман Андрейко, сообщив о смене собственности.
Внеплановая выездная проверка, проведенная 14 сентября на основании мониторинга от 18 июля, подтвердила нарушение суточной доли ведения передач на государственном языке – 42,4% вместо прописанных по закону 55%. Таким образом, радиостанция нарушила требования части пятой статьи 9 закона «О телевидении и радиовещании». Компания обязана оплатить штраф в тридцатидневный срок со дня уведомления Нацсоветом о принятом решении. У радиостанции есть месяц на устранение нарушения.
Роман Андрейко пояснил, что нарушения были у компании предыдущего владельца (не называя имени), но сейчас, когда компания перешла в его управление, он готов оплатить этот штраф и не будет обжаловать решение регулятора в суде. Предыдущий директор объяснила нарушения тем, что мониторинг регулятора засчитал русский язык в промо, анонсах и элементах оформления эфира. «Если это отнять, квота была выполнена – 50,4%. Мы закрыли "вражеский голос", купив эту радиостанцию. Все документы о переоформлении лицензии в связи с изменением владельцев уже поданы в Нацсовет», – отметил Андрейко. О планах сменить формат с информационного на развлекательный и переоформить лицензию радиостанции на «Максимум ФМ» он не сообщал.
После потери частот в Киеве и Харькове в январе – феврале 2017-го «Радио Вести» продолжало вещание в Днепре. Потеря лицензий была связана с истечением срока их действия на вещание из-за непрозрачной собственности. Ранее официальным владельцем «Радио Вести» значились Денис Мозговой и Татьяна Александрова, реальным владельцем радиостанции называли экс-министра доходов и сборов Александра Клименко, ныне находящегося в Москве из-за расследования Генпрокуратуры.
Это не первая попытка холдинга приобрести частоту в Днепре. Среди городов-миллионников радиостанции «Максимум ФМ» не было только в Днепре. В феврале стало известно о переговорах о покупке холдингом днепровской ФМ-частоты группы «Плюсов» – радиостанции «Европа Плюс Днепр» (под развитие сети радиостанции «Максимум ФМ»). Перед этим холдинг также пытался оформить на себя местную днепровскую радиостанцию «Радио Микс» (ООО «РадіоМікс», сегодня – «Радио Информатор»), но в январе Нацсовет перенес рассмотрение этого вопроса на неограниченный срок, сославшись на невозможность переоформить концепцию – запрет на переоформление концепции был прописан в лицензии. Также холдинг пытался оформить на себя житомирский местный вещатель «Крокрадіо», но регулятор отказал радиостанции в смене концепции, сославшись на случай с «Радио Микс».
Единственный позитивный кейс для холдинга был в апреле этого года: Нацсовет согласовал смену концепции радиостанции в Белой Церкви после того, как холдинг осенью прошлого года обзавелся частотой для укомплектования сети «Люкс ФМ», когда холдинг приобрел локальную радиостанцию «Радио.Net» (ООО «ТРК Белком»).
«Телекритика» напоминает, что суточная доля песен на украинском языке в эфире радиостанций должна составлять 30%, доля ведения передач – 55% (после 8 ноября квота вырастет до 35% и 60% соответственно). Квота прописана для суточного вещания и отдельно для слотов 07:00–14:00 и 15:00–22:00.
В медиахолдинг Андрея Садового кроме «Люкс ФМ» входят также «Максимум ФМ», спутниковый телеканал новостей «24» и львовский портал Zaxid.net. Официально владельцами вещателя значатся Катерина Кит-Садовая (76,7838%) и Роман Андрейко (13,1066%) с женой Оксаной (10,1096%).