Нацсовет оштрафовал «Радио Вести» за несоблюдение языковых квот

Соответствующее решение приняли на сегодняшнем заседании регулятора.

В частности, в ходе мониторинга Национальный совет зафиксировал, что суточный объем ведения программ на государственном языке был меньше установленного законом.

"Мы вещаем в прямом эфире и не всегда получается наперед просчитать, кто и сколько будет говорить на каком языке. Тут нужно учитывать и человеческий фактор, когда слушатель обращается к ведущему на русском языке, он ему так и отвечает. По факту мы не дотянули меньше 1%, но это было в первые дни работы закона. Сейчас у нас регулярно больше 60% на украинском языке", – сказал представитель медиахолдинга «Вести».

В холдинге признали нарушение, но просили принять к сведению это и не штрафовать их. Однако члены Нацсовета единогласно проголосовали за признание нарушения и назначили штраф в размере 39 600 грн.

После принятия решения генеральный продюсер радиостанции Виталий Докаленко сказал, что Нацсовет выполняет функции карательного органа.