ТЕЛЕКРИТИКА

Нацсовет оштрафовал «Радио Вести» за несоблюдение языковых квот

Бизнес

Национальный совет оштрафовал «Радио Вести» за несоблюдение языковых квот на ведение программ на государственном языке.


Соответствующее решение приняли на сегодняшнем заседании регулятора.

В частности, в ходе мониторинга Национальный совет зафиксировал, что суточный объем ведения программ на государственном языке был меньше установленного законом.

"Мы вещаем в прямом эфире и не всегда получается наперед просчитать, кто и сколько будет говорить на каком языке. Тут нужно учитывать и человеческий фактор, когда слушатель обращается к ведущему на русском языке, он ему так и отвечает. По факту мы не дотянули меньше 1%, но это было в первые дни работы закона. Сейчас у нас регулярно больше 60% на украинском языке", – сказал представитель медиахолдинга «Вести».

В холдинге признали нарушение, но просили принять к сведению это и не штрафовать их. Однако члены Нацсовета единогласно проголосовали за признание нарушения и назначили штраф в размере 39 600 грн.

После принятия решения генеральный продюсер радиостанции Виталий Докаленко сказал, что Нацсовет выполняет функции карательного органа.