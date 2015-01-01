«Радио Свобода» и «Украина» сняли фильм ко дню рождения Андрея Кузьменко

В съемках ленты приняли участие близкие, родственники, друзья и знакомые Андрея. «Кузьма. Недосказанное» расскажет зрителям о малоизвестных фактах из жизни музыканта. Родители Андрея Ольга и Виктор, а также жена Светлана поделятся самыми сокровенными мечтами артиста и планами, которые он так и не успел воплотить в жизнь.

Корреспонденты KP.UA посмотрели фильм перед премьерой и рассказали о том, что ждет зрителей канала «Украина».

Так, Ганка Третьяк, режиссер, которая занимается съемками полнометражной ленты «Місто, в якому не ходять гроші» (по мотивам повести Кузьмы) после смерти артиста в 2015 году прекратила работу над проектом. Однако затем возобновила работу и уже 13 сентября фильм должен выйти в прокат.

«Недавно режиссер нашла меня и сказала, что фильм по мотивам повести "Місто, в якому не ходять гроші" снят. И я настолько утешилась, в данной ситуации за Андрея, потому что это самый большой подарок, который может быть для него даже там», – рассказывает супруга музыканта Светлана Кузьменко.

Певица Ирина Билык вспоминает Андрея с теплом и любовью, заявляя, что считает Кузьму секс-символом.

«Я всегда говорила, что Кузьма – секс-символ Украины. Среди мужчин, пусть не обижаются на меня коллеги, я сегодня не вижу такого красивого, харизматичного, правдивого, доброго, отзывчивого артиста. Думаю, пройдет еще немало лет, прежде чем такой человек, как Кузьма, может родиться в нашей стране», – комментирует Ирина Билык.

Отец артиста вспомнил, что незадолго до смерти сын обещал свозить родителей в Норвегию и показать красоты этой страны.

«Последнее, что он обещал нам с мамой – повезти нас в Норвегию. Говорил – там фьорды, есть что посмотреть, такого вы еще не видели. Ну, не суждено видно… С ним был короткий разговор – все запланировано, такое-то время, в такой-то день готовность №1», – говорит отец Андрея Владимир Кузьменко.

Напомним, команда программы «Сніданок з 1+1» также готовит фильм про Кузьму под названием «З днем народження, Чувак».