Радио Relax запустилось еще в 55 городах

Радиостанция Relax разместила свои передатчики еще в 22 городах страны, что, в свою очередь, позволило ей начать вещание в 55 городах, сообщается на сайте группы «Тавр медиа».
Таким образом, отмечают в радиогруппе, ее портфель пополнился еще одной сетью.
"За четыре года работы в Киеве и еще в нескольких городах легкое и спокойное радио Relax получило достаточно высокую оценку слушателя. А это значит, что сегодня мы можем развивать не только те маркетинговые стратегии, которые основаны на рациональных, прикладных мотивах, но и выигрывать, имея в виду чисто эмоциональные ценности. Поэтому теперь мы уверенно начинаем сетевое вещание", – отмечает глава правления «Тавр медиа» Игорь Чернышов.
Напомним, в июне «Тавр медиа» («Хит ФМ», «Русское радио-Украина», Радио Roks, KissFM, Relax, радио «Мелодия») стала владелицей телерадиокомпании «Оникс», принадлежащей до этого медиахолдингу «Вести» и владеющей 23 лицензиями на FM-вещание под позывным «Перец ФМ» в 15 областях.