Радио «Пятница» запускает проект о детях с Андреем Доманским

На радио «Пятница» стартует новая рубрика «Чудо-дети» с Андреем Доманским. Об этом сообщает пресс-служба телеканала «Интер», на котором работает телеведущий.

Проект начнет выходить с завтрашнего дня, 7 сентября. В эфире его можно будет слушать с четверга по воскресенье в 7:30 и 14:30.

Доманский будет рассказывать о детях, поразивших мир, ставших рекордсменами Книги рекордов Гиннесса, достигших невероятных успехов в спорте, искусстве и науке.

"Почему мы решили запустить такую программу? Потому что родителям очень важно гордиться детьми. Новая рубрика «Чудо-дети» – напоминание взрослым, что дети гораздо умнее, чем нам кажется. Это программа для родителей, чтобы они понимали: дети – это настоящее чудо! И об этом нельзя забывать", – говорит продюсер радио «Пятница» Анна Свиридова.

Напомним, осенью на «Интере» стартует новое детское шоу «Круче всех». Его ведущими стали Андрей Доманский и Андрей Данилевич.

Фото: Пресс-служба «Интера»