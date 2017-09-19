Радио «Пятница» нарушило квоту на украинские песни

Нацсовет по телевидению и радиовещанию назначил внеплановую проверку киевской компании «Новый горизонт» (позывные «Радио Пятница»). Такое решение принято в связи с недостаточным количеством песен на украинском языке в эфире радиостанции.

Промониторив эфир радио «Пятница», регулятор заметил, что доля песен на государственном языке 12 ноября в промежуток времени с 07:00 до 14:00 составляла 29%. Тогда как, согласно законодательству, с 8 ноября квота должна быть равна 30%.