Радио «Пятница» нарушило квоту на украинские песни

Нацсовет по телевидению и радиовещанию назначил внеплановую проверку киевской компании «Новый горизонт» (позывные «Радио Пятница»). Такое решение принято в связи с недостаточным количеством песен на украинском языке в эфире радиостанции.
Промониторив эфир радио «Пятница», регулятор заметил, что доля песен на государственном языке 12 ноября в промежуток времени с 07:00 до 14:00 составляла 29%. Тогда как, согласно законодательству, с 8 ноября квота должна быть равна 30%.
"После выяснения всех обстоятельств по результатам проверки Национальный совет примет соответствующее решение", – отметили в регуляторе. Под «соответствующим решением» имеется в виду либо применение санкции (объявление предупреждения, штраф), либо принятие результатов проверки к сведению, если наличие нарушений не подтвердится.
Напомним, 8 ноября 2016 года в нашей стране вступил в силу закон о квотах на украинский язык в радиоэфире. Первый год доля украиноязычных песен должна была составлять не менее 25%, а доля ведения передач на государственном языке – не менее 50%. С 8 октября этого года квоты увеличились: для песен они составляют 30%, а для передач – 55%. Через год они должны будут возрасти до 35% и 60% соответственно.
Фото: radiopyatnica.com.ua