Радио Nostalgie вошло в радиохолдинг «Люкс» без смены владельца

Столичная радиостанция Nostalgie перешла под управление радиохолдинга «Люкс». А генеральный директор ТРК Роман Андрейко стал директором этой радиостанции.

Как рассказал Роман Андрейко «Телекритике», формально смена руководителя состоялась 27 июня. При этом состав акционеров (владельцев) компании не менялся.

Как известно, владельцем радио Nostalgie является зять народного депутата Юрия Бойко, глава правления компании «Киевгаз» Сергей Горовой.

"Начиная с июля радио Nostalgie стало частью нашего холдинга – и программирование эфира, и продажи всех рекламных возможностей (реклама, спонсорство и т.д.) проходят в рамках работы нашего медийного холдинга", – уточнил гендиректор ТРК «Люкс».

По его словам, это, с одной стороны, позволяет эффективно использовать ресурсы, в том числе опыт управления и программирования, технические решения и технологии, а с другой стороны – это совместные продажи рекламы и спонсорства, что можно осуществлять успешно. "Продажа рекламы имеет целью увеличение прибыли", – добавил Андрейко.