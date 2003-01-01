Радио- и телеведущий Павел Шилько стал спикером Евровидения

Радио- и телеведущий, генеральный продюсер музыкальной премии YUNA Павел Шилько (DJ Паша) стал официальным представителем команды организаторов песенного конкурса Евровидения 2017, сообщает пресс-служба канала «UA:Перший».

Шилько еженедельно будет проводить пресс-брифинги, на которых будет рассказывать о ходе подготовки к конкурсу."Я согласился присоединиться к команде конкурса, потому что считаю, что Евровидение - это не только возможность для Киева и Украины показать Европе, что мы можем проводить шоу мирового уровня. Это еще и шанс привлечь внимание инвесторов", - говорит он.

Ведущий давно сотрудничает с Евровидением: в 2003 году он комментировал конкурс на Первом национальном, был консультантом конкурсанта от Украины Александра Пономарева; в 2004-м объявлял результаты голосования украинских телезрителей, в 2005-м вместе с Машей Ефросининой вел сам конкурс, был одним из его организаторов, готовил сценарий шоу.

Напомним, креативным директором событий международного песенного конкурса Евровидение 2017 стал режиссер Сергей Проскурня.