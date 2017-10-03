Радио «Эра» переименуют в «Новое время»

Новый владельцы радио «Эра» планируют переименовать его на «Новое время». Об этом рассказал в эфире «Громадського радіо» руководитель проекта «Радио-Эра FM» Валерий Калныш.

"Эта история задумывалась как бизнес-проект, который должен усилить и журнал, и портал. Мы рассчитываем на синергию. В планах есть переименование радио «Эра» на «Новое время»", – сказал он, отметив при этом, что не знает, когда именно это произойдет.

По словам Калныша, у новой команды радиостанции сейчас переходный период, который продлится до пяти месяцев, в течении которых она должна познакомиться с коллективом.

Какое-то время радио «Эра» будет дотационным, но конечная цель – все же выйти на самоокупаемость и стать бизнес-проектом.

Кроме того, новый руководитель сообщил, что с эфира радиостанции уже убрали «джинсу» политических сил и переходят на «честную рекламу». "Новости продаваться не будут", – подчеркнул Калныш, уточнив, что политсилы смогут покупать рекламу, но она обязательно будет соответствующе маркироваться.

Напомним, 26 сентября стало известно, что компания Dragon Capital, владеющая общественно-политическим журналом «Новое время» и одноименным сайтом, завершила сделку по приобретению ТРК «Радио-Эра». Курирует все медиа в портфеле DC главный редактор НВ Виталий Сыч, а руководит радиостанцией Валерий Калныш.

Бывшие владельцы телерадиокомпании «Радио-Эра» объяснили свое решение о продаже пакета радиостанции давлением со стороны властей.

Фото: Facebook Валерия Калныша