«Радио 24» стало «Радио Максимум» с более развлекательным контентом

Руководство «Радио 24» провело ребрендинг станции, в результате чего она изменила формат и название. С сегодняшнего дня, 10 марта, она вещает с позывными «Радио Максимум», сообщает пресс-служба радиостанции.

Сайт radio24.ua переехал на новый адрес - maximum.fm - и постепенно переходит от новостного формата в информационно-познавательный.

Как отмечает генеральный директор «Радио Максимум» Роман Андрейко, раньше в эфире «Радио 24» преобладали новости и информационные программы. "Но в прошлом году мы начали активно меняться - появилось утреннее и вечернее шоу, эфир стал энергичным, позитивным. В какой-то момент стало ясно, что прежнее название уже не соответствует нашей сути", - говорит он.

На радиостанции теперь будет максимум музыки, обещают на станции.Музыкальное наполнение - микс форматов АС и СHR, то есть "современная популярная музыка для взрослых". "Слушатели будут получать максимальное количество музыки без рекламы - 100 минут без рекламы каждый день. На сегодня это рекорд среди всех украинских радиостанций", - отмечают на «Радио Максимум».

Продюсером станции является радиоведущий Слава Демин. "Наши слушатели - это энергичные, уверенные в себе люди, которые ведут активный образ жизни, имеют широкий круг интересов, знают, чего хотят и хотят достигать своих целей", - добавляет он.

Фото: пресс-служба «Радио Максимум»