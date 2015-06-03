Рада разрешила Минобороны неразгосударстливать свои СМИ до завершения АТО

Верховная Рада разрешила Министерству обороны не реформировать свои СМИ, пока идет антитеррористическая операция на Донбассе.

Как сообщает LIGA.net, за соответствующий законопроект № 5008 проголосовали 226 депутатов.

Документ предусматривает право оборонного ведомства создавать СМИ в период проведения АТО. В состав их редколлегии должны входить представитель министерства по вопросам оккупированных территорий, пресс-офицеры пресс-центра штаба АТО, журналисты, работающие в зоне АТО, и представители общественных организаций.

Политическая реклама и агитация в таких СМИ запрещена.Финансироваться они будут из госбюджета.

Напомним, данный законопроект был внесен в парламент народными депутатами Викторией Сюмар и Дмитрием Тымчуком в августе 2016 года.

Президент Петр Порошенко подписал закон о реформировании государственных и коммунальных печатных СМИ в декабре 2015 года. В ноябре 2016-го Кабинет министров утвердил перечень из 244 печатных изданий для процедуры разгосударствления.

Фото: Mil.gov.ua