Рада отказалась отменить постановление о санкциях к «112 Украина» и NewsOne

За отмену постановления от 4 октября, в котором Совет безопасности и обороны просят применить санкции к телеканалам, на заседании 18 октября проголосовали только 57 нардепов. Вследствие этого постановление было отклонено, а спикер ВР Андрей Парубий заявил о безотлагательном подписании принятого ранее документа.

Напомним, 4 октября Верховная рада приняла постановление, согласно которому СНБО должен применить санкции к владельцам телеканалов «112 Украина» и NewsOne. Нардепы рекомендовали ввести санкции против 7 компаний, которым принадлежат телеканалы. В частности, предлагалась блокировка активов каналов, аннулирование их лицензий и прекращение предоставления им телекоммуникационных услуг.

Причиной таких действий называют контроль над каналами со стороны украинских олигархов.

Против санкций проголосовали все депутаты «Оппозиционного блока», а также внефракционные Евгений Мураев, Яков Безбах, Виктор Бондарь от партии «Возрождение» и Вячеслав Богуслаев от партии «Воля народа».

Фото: УНН