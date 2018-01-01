Рада одобрила в первом чтении упрощение выдачи лицензий на вещание в зоне АТО

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект № 6565 о временных разрешениях на вещание в зоне проведения АТО и пограничных районах страны.

Как сообщает УНИАН, за данное решение проголосовали 267 народных депутатов.

Законопроект предусматривает упрощение процедуры выдачи лицензий на вещание в зоне АТО и приграничных районах. В частности, речь идет о закреплении механизма ускоренной выдачи временных разрешений на телерадиовещание на территориях, наиболее уязвимых к внешнему негативному информационному воздействию, а также об определении особых условий перехода от аналогового к цифровому вещанию.

По словам главы парламентского комитета по вопросам свободы слова и информационной политики Виктории Сюмар, крупные компании не заинтересованы в ведении вещания в зоне АТО и на приграничных территориях, так как не смогут заработать на рекламе. "Мы предлагаем простимулировать украинцев создавать местные радио- и телестанции в зоне разграничения", – добавила она.

Виктория Сюмар рассказала, что законопроект предусматривает нормы, согласно которым вещателям не нужно будет приезжать в Киев для получения лицензии, принимать участия в конкурсах Нацсовета по телерадиовещанию, то есть проходить длительную процедуру, а также платить лицензионный сбор. "Чтобы они просто делали местные радиостанции и получали разрешения сроком на один год", – уточнила глава комитета.

Фото: nfront.org.ua