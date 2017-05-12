Рада может ввести акциз на российские книги

Парламентский комитет по вопросам свободы слова и информационной политики предлагает народным депутатам ввести акцизные марки на российские книги. Как сообщает «Укринформ», об этом сказала глава комитета Виктория Сюмар во время заседания Согласительного совета парламента.
По ее словам, за лето комитет наработал пакет законопроектов, призванный защищать украинское информационное пространство. "В частности, мы хотим защитить украинских книгоиздателей, предложив такую инновационную меру, как акцизная марка на российскую книгу, для того чтобы бороться с пиратством в этой сфере", – рассказала Сюмар.
Напомним, в декабре 2016 года парламент принял закон об ограничении доступа на украинский рынок иностранной печатной продукции антиукраинского содержания. Согласно документу, не требует получения разрешения на ввоз только издательская продукция, которая ввозится гражданами в ручной поклаже или сопровождаемом багаже общим количеством не более 10 экземпляров.
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