Радио «Максимум» отныне полностью украиноязычное

С сегодняшнего дня вечернее шоу на радио «Максимум» будет звучать на украинском. Андрей Грищенко, соведущий вечернего шоу, сегодня впервые проведет эфир на украинском языке. До недавнего времени Андрей оставался единственным русскоязычным ведущим на радио «Максимум», теперь же радиостанция полностью украиноязычная. Об этом сообщает пресс-служба радио.

По словам Андрея Грищенко, он шел к этому очень настойчиво. Учил язык около трех месяцев и уже в начале августа полностью перешел на украинский в быту – чтобы в новом сезоне, накануне Дня Независимости, перейти на украинский и в эфире.

"Дело не в квотах – мы их и так придерживались, – говорит главный продюсер радио «Максимум» Слава Демин. – Для нас это принципиальная позиция – быть украиноязычной радиостанцией. У нас в эфире нет ни одной русскоязычной песни. Считаем, что сейчас не время для двойных стандартов".

Фото: пресс-служба радио «Максимум»