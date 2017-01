Пять фильмов Star Media появились на Amazon.com

Фильмы компании Star Media появились на интернет-сервисе Amazon.com, который продает товары и услуги, в том числе на нем можно приобрести просмотр шоу, сериалов, фильмов.

Как сообщают в пресс-службе Star Media, пока что речь идет о пяти проектах: «Я думал, ты будешь всегда»/ I Thought You Would Last Forever,«Жизнь после жизни»/ Life After Life, «О, счастливчик»/ O, Lucky Man!, «Бедная Лиз»/ Poor Liz и «Пленница»/ Captive.

Также скоро станут доступными еще более 20 фильмов и сериалов, среди которых такие проекты, как «Романовы», «Лермонтов», «Ящик Пандоры», «Великая война», «Любовь с оружием», «Жизнь и приключения Мишки Япончика», «Миллионер», «Первая мировая» и др.

В компании отмечают, что для нее партнерство с Amazon – новый большой шаг к мировому потребителю после успешного каннского дебюта на MIPCOM 2016 с англоязычным сериалом «Мата Хари».

"Star Media постоянно расширяет список партнеров среди легальных интернет-кинотеатров. Это делается для того, чтобы зрители получали доступ к нашему контенту по всему миру любыми удобными для них способами (онлайн, аренда, «скачать навсегда»), а также могли смотреть наши проекты на любом удобном устройстве", - говорит генеральный продюсер Star Media Влад Ряшин.

Фото: starmediafilm.com