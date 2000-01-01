Puma выпустит кроссовки «Союзмультфильм»

Сообщение о выпуске юбилейной коллекции есть на сайте Puma, однако там еще не упомянуты эти новинки. Издание The Flow утверждает, что коллаборация появится на полках фирменных магазинов с 19 апреля.

В честь 50-летнего юбилея культовой модели Puma Suede спортивный бренд решился выпустить сразу четыре коллекции, посвященные легендам музыки, уличной культуры, высокой моды и поп-культуры. Так что впереди нас еще ждут интересные коллаборации с Hello Kitty, Karl Lagerfeld, Pepsi, Swarovski и Barbie.

Все фото: vogue.ru