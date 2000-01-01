ТЕЛЕКРИТИКА

Puma выпустит кроссовки «Союзмультфильм»

Бизнес

К 50-летию модели Puma Suede бренд сообщил о скором выходе капсульной коллекции, посвященной мультфильмам «Винни Пух» и «Ну, погоди!».


Коллекция состоит из двух пар обуви, выпущенных совместно со студией мультипликации «Союзмультфильм».

На кроссовках изображены не только персонажи, но и классические крылатые фразы: «Заяц, Волк», «Неправильные пчелы» и «Неправильный мед». Пара с Зайцем и Волком выполнена из замши голубого цвета и украшена принтами заглавных персонажей – Волк, как обычно, пытается поймать Зайца. На второй паре из черно-оранжевой замши расположился зажмурившийся Пятачок с ружьем и Винни Пух, заранее заткнувший уши. Об этом пишет Vogue.

К слову, Puma Suede являются почти ровесниками указанных мультфильмов.

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Сообщение о выпуске юбилейной коллекции есть на сайте Puma, однако там еще не упомянуты эти новинки. Издание The Flow  утверждает, что коллаборация появится на полках фирменных магазинов с 19 апреля.  

В честь 50-летнего юбилея культовой модели Puma Suede спортивный бренд решился выпустить сразу четыре коллекции, посвященные легендам музыки, уличной культуры, высокой моды и поп-культуры. Так что впереди нас еще ждут интересные коллаборации с Hello Kitty, Karl Lagerfeld, Pepsi, Swarovski и Barbie.

Все фото: vogue.ru

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Puma выпустит кроссовки «Союзмультфильм»

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