ТЕЛЕКРИТИКА

Publicis One запустила в Украине агентство Blue 449 на базе ZenithOptimedia

Бизнес

Глобальная коммуникационная компания Publicis One объявила о начале работы в нашей стране глобального агентства нового типа Blue 449 – The Open Source Media Agency, сообщает Sostav.ua.

Новое агентство предлагает методологию планирования Open Source (Открытый доступ), ориентированную на применение комплекса различных экспертиз и знаний для успешного достижения бизнес- и маркетинговых целей клиентов. Свои решения оно разрабатывает, сочетая опыт работы различных сфер: креатива, медиа, диджитал, big data, BTL, trade, перформанс-маркетинг.

В Украине Blue 449 была создана в результате трансформации агентства ZenithOptimedia, входящего в топ-3 медиаагенств рынка по объему размещения и эффективности, в два отдельных агентства – Zenith и Blue 449.

Руководителем последнего назначена Юлия Герасько, которая имеет более чем 12-летний опыт в рекламной отрасли. "Наша концепция заключается в том, что мы не замыкаемся на своих наработках, а постоянно движемся в поиске новых идей", – говорит она.

Напомним, в марте Publicis One объявило о начале работы креативного агентства Publicis Ukraine.

Фото: Blue449.com

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