Publicis One запустила Publicis Ukraine во главе с Иванной Скульской-Лов

Украинское представительство глобальной коммуникационной компании Publicis One объявило о начале работы креативного агентства Publicis Ukraine, сообщает Sostav.ua.

"Бренды конкурируют с новыми технологиями, которые позволяют потребителю менять не только свое поведение или общественную позицию, но и сам бренд. Благодаря созданию ведущих стратегий и сильных идей клиенты Publicis Ukraine смогут стать уникальными и незаменимыми. Совместная амбициозная цель сети Publicis - помочь клиентам и их брендам быть и оставаться лидерами, управлять изменениями, а не реагировать на них", - говорят в Publicis One.

Руководителем Publicis Ukraine назначена Иванна Скульская-Лов, у которой 15 лет опыта в рекламной отрасли. "Перед нами стоят амбициозные цели и задачи - новое агентство, новая команда, красноречивое имя и мощная поддержка и опыт всемирной сети", - отмечает она.

Среди клиентов Publicis Ukraine - Renault, L'Oreal и Nestle.

Фото: пресс-служба Publicis One