«Прямой ФМ», «ТАВР медиа» и общественные вещатели. Кому Нацсовет раздал радиочастоты

Радиохолдинг «ТАВР медиа»Николая Баграева и Виктора Пинчука получил на конкурсе 5 из 9 частот. «Радио Рокс» (ЧП «Фірма «Лямін») досталось две из трех частот: Кривой Рог (104,3) и Нежин Черниговской области (106,2). «Мелодия ФМ» (ООО «ТРК «Радіо Кохання») получила все три частоты, на которые подавалась: 98,2 – в Кропивницком, 102,4 – в Луцке (Подгайцы, 12 часов вещания) и 105,3 – в Каменце-Подольском Хмельницкой области. «Мелодия ФМ» в Луцке будет делить частоту с местной радиостанцией «СиД ФМ» («Редакція газети "Сім’я і дім"»), которая вещает на этой частоте остальные 12 часов в сутки. «Мелодию ФМ» представляла Соня Сотник, рассказав, что частоты в Луцке и Каменце-Подольском холдинг был вынужден сдать Нацсовету в прошлом году после покупки компании «Оникс» («Перец ФМ»). Ее холдинг покупал для развития сети вещание «Радио Релакс». У последнего были частоты в этих городах, а двойное вещание одной радиостанции в одном населенном пункте запрещено законодательством. На три частоты претендовала также радиостанция «Хит ФМ», но не получила ни одной.

«Бизнес радио групп» Анатолия Евтухова из 13 заявок получила только две частоты: DJ FM (ООО «Українська радіо група») будет вещать в Белой Церкве (100,9), а POWER FM (ЧП «Компанія «Нова Хвиля») – Березане (96,6) Киевской области.

Еще два крупных холдинга Нацсовет проигнорировал. ТРК «Люкс» мэра Львова Андрея Садового претендовал на 6 частот. «Радиогруппа УМХ» беглого Сергея Курченко подалась только на Харьков с «Авто радио» (ДП «ТРО «Довіра»): радиостанция потеряла эту частоту осенью прошлого года из-за непрозрачной собственности. Также весьма показательно члены регулятора обошли стороной две радиостанции украиноязычной музыки: «Країна ФМ» и «Радио 1» (обе подались на две частоты каждая).