«Прямой ФМ», «ТАВР медиа» и общественные вещатели. Кому Нацсовет раздал радиочастоты

Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания вчера на своем заседании подвел итоги объявленного в мае конкурса на 48 свободных радиочастот ФМ-диапазона в 17 областях Украины.
Новосозданная информационная радиостанция «Прямой ФМ», которую готовит к запуску пропрезидентский телеканал «Прямой», получила с первого раза сразу 6 частот. Радиогруппе «ТАВР медиа» досталось 5 частот (для развития сетей «Мелодия ФМ» и «Радио Рокс»). Радиостанции Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) – «Украинское радио», «Проминь» и «Культура» – получили в общей сложности 17 частот, основная часть которых – маломощные частоты в небольших городах и селах. Остальные победители конкурса – региональные вещатели. Всего в конкурсе участвовало 38 компаний, частоты достались 15 из них.
Среди 48 частот ликвидными, как уже сообщалось, было только 10 частот в 7 городах: Харькове (106,1 МГц, мощность – 1 кВт), Днепре (89,3 МГц, мощность – 100 Вт), Кропивницком (98,9 МГц, мощность – 100 Вт), Львове (88,2 МГц, мощность – всего 30 Вт), Луцке (102,4 МГц, 100 Вт, выставлено на конкурс только 12 часов вещания), Кривом Роге Днепропетровской области (выставлено сразу три частоты – 104,3 МГц, 102,3 МГц и 98,7 МГц) и Белой Церкви Киевской области (две частоты – 98,8 МГц и 100,9 МГц). Согласно конкурсным условиям, радиостанции обязаны размещать социально важные программы, обеспечить целостность сети вещания и программного наполнения.
Радиостанция «Прямой ФМ» (ООО «ТК «Прямий»), которую связывают с нардепом БПП и бизнес-партнером президента Игорем Кононенко, получила следующие 6 частот: Белая Церковь (98,8) и Переяслав-Хмельницкий (107,7) Киевской области; Павлоград (91,1) и Марганец (91,5) Днепропетровской области; Мелитополь Запорожской области (102,2) и Лубны Полтавской области (104). Всего радиостанция претендовала на 18 частот. Вещателя представлял ведущий новостей «Прямого» Александр Близнюк, который будет руководителем радиостанции. Членам Нацсовета он представил концепцию «репортерской радиостанции» – планируются стримы с мест событий, а также новости. В голосовании за радиостанцию показательно против голосовал Олег Черныш. В его понимании «Прямой ФМ» готовят под грядущие выборы. Чиновник указал на необъективность телеканала «Прямой», заангажированным, по его мнению, будет и радиовещатель.
Общественное «Украинское радио» получило 10 частот: Харьков (106,1), Камень-Каширский Волынской области (105,8), пгт Черновцы Винницкой области (102,4), Новоград-Волынский Житомирской области (89,3), Гайворон Кировоградской области (106), пгт Петрово Кировоградской области (105,5), Лохвица Полтавской области (105,5), Каменец-Подольский Хмельницкой области (105,3), Нежин Черниговской области (92,2) и Чигирин Черкасской области (101,3). «Проминь» получил 5 частот: Днепр (89,3), Кривой Рог (98,7), Токмак Запорожской области (103,9), Чаплинка Херсонской области (106,4) и Нежин Черниговской области (96,2). «Культура» – три частоты: Хуст Закарпатской области (106,8), Дубровица Ровенской области (105,3) и Каменец-Подольский Хмельницкой области (102,8). Закон об Общественном вещателе обязывает Нацсовет выдать радиостанциям НОТУ ФМ-частоты, поэтому «общественники» их получили практически автоматически. В ходе голосования Олег Черныш поинтересовался, почему НОТУ не подавала на другие более ликвидные частоты, выставленные на конкурс, в частности – на Кропивницкий. Директор департамента развития сетей телерадиовещания НОТУ Дмитрий Грузинский объяснял это недофинансированием. За каждую частоту Нацсовет просит вещателей оплатить конкурсный сбор, сумма которого меняется в зависимости от большого или маленького населенного пункта.
Радиохолдинг «ТАВР медиа»Николая Баграева и Виктора Пинчука получил на конкурсе 5 из 9 частот. «Радио Рокс» (ЧП «Фірма «Лямін») досталось две из трех частот: Кривой Рог (104,3) и Нежин Черниговской области (106,2). «Мелодия ФМ» (ООО «ТРК «Радіо Кохання») получила все три частоты, на которые подавалась: 98,2 – в Кропивницком, 102,4 – в Луцке (Подгайцы, 12 часов вещания) и 105,3 – в Каменце-Подольском Хмельницкой области. «Мелодия ФМ» в Луцке будет делить частоту с местной радиостанцией «СиД ФМ» («Редакція газети "Сім’я і дім"»), которая вещает на этой частоте остальные 12 часов в сутки. «Мелодию ФМ» представляла Соня Сотник, рассказав, что частоты в Луцке и Каменце-Подольском холдинг был вынужден сдать Нацсовету в прошлом году после покупки компании «Оникс» («Перец ФМ»). Ее холдинг покупал для развития сети вещание «Радио Релакс». У последнего были частоты в этих городах, а двойное вещание одной радиостанции в одном населенном пункте запрещено законодательством. На три частоты претендовала также радиостанция «Хит ФМ», но не получила ни одной.
«Бизнес радио групп» Анатолия Евтухова из 13 заявок получила только две частоты: DJ FM (ООО «Українська радіо група») будет вещать в Белой Церкве (100,9), а POWER FM (ЧП «Компанія «Нова Хвиля») – Березане (96,6) Киевской области.
Еще два крупных холдинга Нацсовет проигнорировал. ТРК «Люкс» мэра Львова Андрея Садового претендовал на 6 частот. «Радиогруппа УМХ» беглого Сергея Курченко подалась только на Харьков с «Авто радио» (ДП «ТРО «Довіра»): радиостанция потеряла эту частоту осенью прошлого года из-за непрозрачной собственности. Также весьма показательно члены регулятора обошли стороной две радиостанции украиноязычной музыки: «Країна ФМ» и «Радио 1» (обе подались на две частоты каждая).
Среди региональных вещателей выделилась радиостанция «Львівська Хвиля» (ООО «ТРК «Львівська Хвиля») львовского бизнесмена Ярослава Хомяка. Она получила 4 из 8 частот: Любомль (90,3) и Шацк (89,6) Волынской области; Заречное (107,1) Ровенской области и Славута (100,0) Хмельницкой области.
Маломощная частота во Львове (88,2 МГц, 30 Вт) досталась новосозданной радиостанции облсовета «Перший західний» (КП «ТРК «Перший західний»), которая будет функционировать вместе с одноименным областным телеканалом, подконтрольным ВО «Свобода».
С третьей попытки Нацсовет пролицензировал новосозданное «Гуцульское радио» (ООО «Парбат»), связанное с нардепом «Народного фронта» Николаем Княжицким. Радиостанция претендовала на три частоты, но получила одну – в Межгорье Закарпатской области (102,3), на которую была единственным претендентом.
Днепровскому «Информатор ФМ»(ООО «Радіо Мікс») Сергея Шишкина, совладельца провайдера «Фрегат» (входит в топ-10 провайдеров Украины), досталась частота в Никополе (99,5).
«Радио Одесса» (ООО «ТРК «Радіо Одеса») радиоменеджера Константина Гуцаля, которое сегодня вещает только в селе Петроверовке Одесской области, получило две частоты в области, на которые подавалось: 107,1 – в Любашовке и 102,6 – в Захаровке.
Коммунальная организация «Редакція Городищенського районного радіомовлення "Голос Городищини"» из села Городище Черкасской области получила частоту в с. Орловец (107,8). КП Сокирянской районной рады «ТРО «Сокиряни» из Сокирян Черновицкой области получило частоту в Новоднестровске (102,3).
Победителя на частоте 102,3 МГц в Кривом Роге члены Нацсовета не определили – ни один из претендентов (а таких было 5) не набрал достаточного количества голосов. Как сообщала «Телекритика», частота должна была отойти новосозданной радиостанции Kava FM (ООО «Радіо Світ»), связанной с нардепом БПП, экс-журналистом ТВі Константином Усовым. Нардеп запускает радиостанцию в интересах одесского застройщика Владимира Галантерника. Представители радиостанции не явились на заседание. Члены Нацсовета из-за этого решили сделать перерыв на 15 минут. После голосования глава Нацсовета Юрий Артеменко сообщил, что эта частота будет выставлена на отдельный конкурс повторно, и он будет проведен в кратчайшие сроки. Причины поспешности не объяснялись.
Еще на 7 частот, которые были выставлены на конкурс, не было претендентов, а потому они ушли в резерв Нацсовета. В их числе: Большой Митник Винницкой области, Кортелесы Волынской области, Володарка Киевской области, Добровеличковка Кировоградской области, Искровка Полтавской области, Заречное Ровенской области и Ичня Черниговской области.
Более детально о том, как проходил конкурс, читайте в ближайшее время.