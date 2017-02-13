«Прожекторперисхилтон» может вернуться на ТВ

Шоу «Прожекторперисхилтон», которое выходило на «Первом канале» с 2008-го по 2012 годы, может снова вернуться на ТВ. Его ведущие - Александр Цекало, Сергей Светлаков, Иван Ургант и Гарик Мартиросян.

Как сообщает Meduza, намек на это был сделан в шоу «Вечерний Ургант» 10 февраля: в гримерку к Урганту заглянул Мартиросян, который рассказал, что получил согласие от всех соведущих их шоу, кроме самого Урганта. Последний ответил, что ему надо подумать над этим.

Однако, по информации «Комсомольской правды», продюсерский центр «Среда», возглавляемый Цекало, готовит к выходу в эфир новый телепроект. И ведущим его станет Цекало. Речь может идти как раз о «Прожекторперисхилтон» или шоу, подобном ему по формату.

Кроме того, отмечает издание, под Новый год Гарик Мартиросян разместил в своем Instagram сообщение: «С Новым Старым 2017 годом! Может в этом году что-то старое станет чем-то новым?». Запись сопровождалась коротким видео, в котором Светлаков и Ургант что-то репетировали. Стол, бумаги и комментарии ведущих напоминают обстановку «Прожектора».