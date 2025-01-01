Провайдеров ждут штрафы за отказ от блокирования российских сайтов

Украинские провайдеры, которые откажутся блокировать российские сайты, попавшие под санкции, будут привлекаться к административной ответственности и оштрафованы. Об этом сообщила Нацкомиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации.

Так, ст. 145 Кодекса об административных правонарушениях предусматривает наказание за нарушение условий и правил, которые регламентируют деятельность в сфере телекоммуникаций и пользования радиочастотным ресурсом, предусмотренную лицензиями и разрешениями, в виде наложения штрафа в размере от 100 до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан (1,7-3,4 тыс. грн).

Повторные нарушения в течение года после административного взыскания влекут за собой наложение штрафа в размере от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан (3,4-5,1 тыс. грн).

Статья 148-2 Кодекса Украины об административных правонарушениях предусматривает за нарушение порядка и условий предоставления услуг связи в сетях общего пользования наложение штрафа от 50 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан (0,85-1,7 тыс. грн).

Напомним, президент Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций к российским Mail.ru, «Яндексу» и социальным сетям «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также к «ДокторВеб» и «Лаборатории Касперского» и др. Санкции подразумевают запрет интернет-провайдерам осуществлять услуги по доступу к этим ресурсам.