Провайдеры, вещатели и «Зеонбуд»: отсутствие регуляции и запуск платного пакета эфирной цифры

Первый заместитель главы Национального совета по вопросам телевидения и радиовещанияУльяна Фещук считает «Зеонбуд» не провайдером, а оператором. В Нацсовете хотят урегулировать его деятельность законопроектом, который депутаты не принимают: «Нацсовет надеялся, что будет принят новый закон «Об аудиовизуальных медиасервисах»и этому оператору будет предоставлен новый особый статус. Но, как вы знаете, сегодня новый закон не принят, особого статуса у «Зеонбуда» нет. Учитывая, что скоро у «Зеонбуда» продление лицензии (лицензия выходит 8 декабря 2020-го. – Ред.), я лично не знаю, что мы будем делать (полномочия этого состава регулятора заканчиваются в июле 2019 года. – Ред.). Те санкции, которые были применены Нацсоветом к «Зеонбуду», были проиграны в судах. Фактически «Зеонбуд» – это чистый провайдер программной услуги. Насчет тарифов, в этом законе есть норма, что тарифы«Зеонбуда» должны регулироваться Нацсоветомсовместно с Антимонопольным комитетом и НКРСИ. Были прописаны особые условия продления лицензии. Мое личное мнение – в каччестве провайдера его не должно быть, поскольку «Зеонбуд» – это оператор. Его услуга – это предоставление условно бесплатного телевиденияпотребителю. Зритель тратится только раз – покупая антенну и тюнер. Договор с телекомпаниями на использование контента, как я понимаю, должен зависеть от того, на какой объем территории доставляется сигнал. Телеканалы должны быть заинтересованы в покрытии, чтобы оно было шире. Насчет получения им лицензии – это было не то чтобы с нарушениями… Понимаете, все проблемы в наших законах делаются таким образом, чтобы хорошенько так пробежаться между всеми нормами закона, которые можно было нарушить, так, чтобы эти нормы закона не нарушить. Поэтому лицензия есть, нормы закона нет, регулирования также нет. Изменить это может внесение изменений в нынешние законы или принятие новой редакции закона об аудиовизуальных медиасервисах. Думаю, он таки будет принят и решит эти вопросы. Но депутаты сейчас говорят, что нет политической воли принимать законы, которые бы позволили ввести новые правила игры».

Управляющий партнер юридической компании «Юримекс»Юрий Крайняк акцентирует на том, что будучи провайдером, договоры с телеканалами «Зеонбуд» составляет как оператор телекоммуникаций. Урегулировать деятельность компании до выборов не удастся, считает медиаюрист: «Когда будет заканчиваться эта лицензия, возникнет вопрос, как ее продлить по действующему регулированию. Регулятор воздерживался от практик непродления провайдерских лицензий. Если лицензия не продлевается, неясно, как будет существовать эфирное цифровое вещание без «Зеонбуда». Никто не знает, как это должно быть. В парламентскую выборную кампанию мы войдем без решения проблемы «Зеонбуда». Этогорешения стоит ждать от следующего состава парламента. Лицензии провайдера программной услуги «Зеонбуд» получил ошибочно – он должен был быть не провайдером, а, как Ульяна Юрьевна сказала, оператором телекоммуникаций. Договоры с телеканалами у «Зеонбуда» составлены на предоставление телекоммуникационных услуг с использованием радиочастотного ресурса. Они получили лицензию провайдера или ошибочно или желая сэкономить на оплате лицензионного сбора, поскольку лицензия с использованием РЧР стоит значительно дороже. Тарифы провайдера Антимонопольный комитет не регулирует и я не уверен, что будет регулировать, поскольку тарифы не для абонентов, а для телеканалов. По этой логике тарифы КРРТ должны были регулироваться АМКУ. Благодаря «Зеонбуду» сегодня существует несбалансированность рынка, когда абонент может получить сигнал с платного кабеля или этот же сигнал из бесплатного эфира. Это как у интернет-абонента при выборе, где смотреть фильм, – там, где за деньги, или на торрентах. Обесценивается кабельный пакет. Если «Зеонбуд» – провайдер программной услуги, то как так случилось, что у него эксклюзивные отношения с телеканалами, по которым он распространяет платный контент бесплатно? Юридически выходит, что самый большой пиратский ресурс – компания «Зеонбуд». Государство не должно вмешиваться в эти вопросы – это хозяйственные отношение провайдера и телеканала. Другой вопрос – государство должно регулировать, насколько честная конкуренция. Законодательство не дает четкого ответа. (...) Скорее всего вопрос законсервируется до окончания лицензии».

Народный депутат БПП Григорий Шверк сравнивает «Зеонбуд» с Концерном РРТ и подтверждает предположение, что проблемы, связанные с провайдером, перейдут к новой власти: «Вместо того чтобы обсуждать, провайдер «Зеонбуд» или не провайдер, я бы относился к «Зеонбуду», как к КРРТ в прошлом. Есть КРРТ, с которым нельзя ничего сделать, он транслировал в открытом виде аналоговый сигнал и все, кто хотел поймать его на антенну, могли это сделать. (...) Жесткая неопределенность по отношению к «Зеонбуду» будет длиться еще долго». Вместе с тем депутат не верит в принятие закона «Об аудиовизуальных медиасервисах»: «Очень низкая вероятность того, что закон «Об аудиовизуальных медиасервисах» будет рассматриваться этим составом парламента». Украина должна принять этот закон до 1 сентября 2019 года согласно подписанному соглашению об Ассоциации с ЕС (именно к этой дате нужно имплементировать Директиву ЕС об аудиовизуальных медиауслугах).

Юрий Крайняк парирует депутату: «Касательно того, что ситуация не поменялась, поскольку раньше был КРРТ, а сегодня – «Зеонбуд», считаю, что ситуация изменилась. За то, что раньше провайдеры получали бесплатно (украинские каналы телегруппы. – Ред.), сегодня приходится платить. Тогда не было несоответствия, а сегодня есть».

Участники конференции не заостряли внимание на непрозрачной структуре собственности «Зеонбуда». Хотя за день до конференции Комитет Верховной рады по свободе слова согласовал законопроект, который обязывает провайдера назвать украинских собственников. Документ авторства народного депутата от «Народного фронта» Юрия Березы и внефракционного народного депутата Александра Шевченко, вводит также дополнительные нормы для Нацсовета по запросу документации. Напомним, сегодня «Зеонбуд» принадлежит кипрской компании Planbridge Limited, которая, в свою очередь, принадлежит трем другим компаниям, две из которых зарегистрированы в Белизе (Burgerville Holdings Limited и Adisson Trading Limited), еще одна – на Британских Виргинских островах (Follberg Investments Limited). Конечными бенефициарными владельцами «Зеонбуда» являются трое граждан Кипра (Деметрис Феллас, Ренос Мичалаки Янгоу, Дякоу Грегорис) и один гражданин Великобритании (Томас Адриан Дэвид Майлз).