Провайдеры, вещатели и «Зеонбуд»: отсутствие регуляции и запуск платного пакета эфирной цифры

Единственный провайдер эфирного цифрового телевидения – компания «Зеонбуд» – после отключение эфирного аналогового телевидения получила почти 80% аналоговых зрителей и теперь аудитория провайдера – это практически треть всех телезрителей Украины. Компания укрепилась и хочет развиваться – в планах собирать деньги не только с телеканалов, но и с телезрителей, запустив платный пакет.
При этом по-прежнему неизвестно, кто владеет «рубильником» эфирного телевидения, – у «Зеонбуда» непрозрачная собственность, что создает риски для информационной безопасности. Все попытки государства приструнить монополиста неудачны. Госведомства аккуратно намекают, что до выборов с «Зеонбудом» ничего делать не будут, провайдер станет головной болью уже новой власти. Являеться ли «Зеонбуд» конкурентом для провайдеров платного телевидения? В каком формате компания хочет запустить пакет платных телеканалов? Почему Антимонопольный комитет не может доказать монополию провайдера и урегулировать его тарифы? Почему Нацсовет потерял интерес к провайдеру? Все эти вопросы были подняты на специальной секции по «Зеонбуду», которая прошла в четверг, 8 ноября, в рамках конференции #TIM 2018: Telecom, IT, Media. «Телекритика» структурировала все услышанное.
Вопрос будущего компании обсуждали представители государственных ведомств и провайдеры платного телевидения. Модератором былаНаталья Клитная – глава правления Ассоциации провайдеров и поставщиков контента. Мероприятие прошло без участия представителей «Зеонбуда». Модератор уверяла, что сделала все для того, чтобы приглашение на конференцию дошло до компании. Тем не менее отсутствие спикеров последней не помешало участникам дискуссии обсудить все накопившиеся вопросы, связанные с «Зеонбудом».
Аналоговый переход: все сливки – у «Зеонбуда»
О том как прошло перераспределение телевизионных домохозяйств по типам приема рассказала Ирина Гребинская из департамент исследования ТВ-аудитории «Индустриального телевизионного комитета». 77,8% семей, пользующихся эфирным аналогом, выбрали эфирное цифровое телевидение, еще 17,1% – спутник и только 5,1% – кабельное ТВ. В городах с население более 50 тысяч выше доля тех, кто перешел на кабельное телевидение, в малых населенных пунктах – на спутниковое. Оставшиеся зрители аналогового эфирного ТВ – это в основном одинокие люди старшего возраста, жители сельской местности (преимущественно на западе); они смотрят ТВ меньше других: 3 часа 49 минут в сутки против 5 часов 18 минут.
В целом по состоянию на октябрь 2018 года в Украине осталось 4,4% семей, у которых эфирный аналог – основной тип приема. До отключения аналоговых абонентов было 10%. Если брать данные без учета районов, которые граничат с Россией, в которых аналог остается до 1 мая 2019-го, аналоговых абонентов осталось всего 3%. Количество абонентов эфирного цифрового телевидения выросло до 26,3%; у кабельного ТВ – 30,1%, остальные 39,2% пользуются спутниковым ТВ, IPTV, ОТТ и MMDS (данные по ним объединены). В городах 50 тыс.+ кабельное телевидение охватывает 56%; эфирная цифра –22,3%; спутник и др. – 17,9%. В населенных пунктах менее 50 тыс. человек высокое проникновение у спутникового ТВ (IPTV, ОТТ и MMDS) – 56,8%, эфирная цифра – 29,6%, кабель – 8,7%.
(Не)монополия и (не)регуляция
Представитель Антимонопольного комитета Ольга Карпюк сообщила, что ведомство не смогло отстоять в суде объявленный в конце 2014 года статус монополиста – он был отменен. Также ведомство не отстояло штраф за непрозрачные тарифы, вынесенный в 2015-м. Вместо этого комитет уже полтора года ведет новое расследование тарифов компании на предмет предоставления телеканалам разных скидок.
«В 2015 году мы признали монопольное положение «Зеонбуда» за период начиная с 2011-го, когда начала деятельность компания, до октября 2014-го, по тарифной политике на тот момент, – заверила Ольга Карлюк. – Нарушение в том, что свою тарифную политику он формировал, копируя тарифы Концерна РРТ. Поскольку тарифы КРРТ были на другие услуги, нежели у субъекта хозяйствования, тарифы которого не регулируются государством, за это нарушение был наложен штраф, после чего было признано наше решение недействительным. Но это не лишает нас права по собственной инициативе провести новое исследование. Мы его начали в марте 2017-го. Оно продолжается по сегодняшний день. Тарифная политика провайдера, которая сейчас висит на его сайте, та же, что и с августа 2015-го. В нашем новом распоряжении мы прописали этот новый период – с 1 августа 2015 года по сегодня. Нарушение продолжается, тарифная политика применяется та же. Скидки были до 50% и зависели от размера тарифов. Для разных медийных групп они предоставлялись по-разному. Какой именно способ, какие именно условия были не предоставлены, «Зеонбуд» не обосновывает. Это дает нам основания в производстве, начатом в 2017-м, применить дополнительную квалификацию по формированию тарифной политики. Можно говорить, что производство сейчас находится в стадии завершения. Но завершающей стадии предшествует стадия представления выводов. Сейчас это все в стадии обсуждения. Нарушения есть, нарушения продолжаются. Мы никоим образом не меняем нашу позицию, которая у нас была в 2015 году».
Первый заместитель главы Национального совета по вопросам телевидения и радиовещанияУльяна Фещук считает «Зеонбуд» не провайдером, а оператором. В Нацсовете хотят урегулировать его деятельность законопроектом, который депутаты не принимают: «Нацсовет надеялся, что будет принят новый закон «Об аудиовизуальных медиасервисах»и этому оператору будет предоставлен новый особый статус. Но, как вы знаете, сегодня новый закон не принят, особого статуса у «Зеонбуда» нет. Учитывая, что скоро у «Зеонбуда» продление лицензии (лицензия выходит 8 декабря 2020-го. – Ред.), я лично не знаю, что мы будем делать (полномочия этого состава регулятора заканчиваются в июле 2019 года. – Ред.). Те санкции, которые были применены Нацсоветом к «Зеонбуду», были проиграны в судах. Фактически «Зеонбуд» – это чистый провайдер программной услуги. Насчет тарифов, в этом законе есть норма, что тарифы«Зеонбуда» должны регулироваться Нацсоветомсовместно с Антимонопольным комитетом и НКРСИ. Были прописаны особые условия продления лицензии. Мое личное мнение – в каччестве провайдера его не должно быть, поскольку «Зеонбуд» – это оператор. Его услуга – это предоставление условно бесплатного телевиденияпотребителю. Зритель тратится только раз – покупая антенну и тюнер. Договор с телекомпаниями на использование контента, как я понимаю, должен зависеть от того, на какой объем территории доставляется сигнал. Телеканалы должны быть заинтересованы в покрытии, чтобы оно было шире. Насчет получения им лицензии – это было не то чтобы с нарушениями… Понимаете, все проблемы в наших законах делаются таким образом, чтобы хорошенько так пробежаться между всеми нормами закона, которые можно было нарушить, так, чтобы эти нормы закона не нарушить. Поэтому лицензия есть, нормы закона нет, регулирования также нет. Изменить это может внесение изменений в нынешние законы или принятие новой редакции закона об аудиовизуальных медиасервисах. Думаю, он таки будет принят и решит эти вопросы. Но депутаты сейчас говорят, что нет политической воли принимать законы, которые бы позволили ввести новые правила игры».
Управляющий партнер юридической компании «Юримекс»Юрий Крайняк акцентирует на том, что будучи провайдером, договоры с телеканалами «Зеонбуд» составляет как оператор телекоммуникаций. Урегулировать деятельность компании до выборов не удастся, считает медиаюрист: «Когда будет заканчиваться эта лицензия, возникнет вопрос, как ее продлить по действующему регулированию. Регулятор воздерживался от практик непродления провайдерских лицензий. Если лицензия не продлевается, неясно, как будет существовать эфирное цифровое вещание без «Зеонбуда». Никто не знает, как это должно быть. В парламентскую выборную кампанию мы войдем без решения проблемы «Зеонбуда». Этогорешения стоит ждать от следующего состава парламента. Лицензии провайдера программной услуги «Зеонбуд» получил ошибочно – он должен был быть не провайдером, а, как Ульяна Юрьевна сказала, оператором телекоммуникаций. Договоры с телеканалами у «Зеонбуда» составлены на предоставление телекоммуникационных услуг с использованием радиочастотного ресурса. Они получили лицензию провайдера или ошибочно или желая сэкономить на оплате лицензионного сбора, поскольку лицензия с использованием РЧР стоит значительно дороже. Тарифы провайдера Антимонопольный комитет не регулирует и я не уверен, что будет регулировать, поскольку тарифы не для абонентов, а для телеканалов. По этой логике тарифы КРРТ должны были регулироваться АМКУ. Благодаря «Зеонбуду» сегодня существует несбалансированность рынка, когда абонент может получить сигнал с платного кабеля или этот же сигнал из бесплатного эфира. Это как у интернет-абонента при выборе, где смотреть фильм, – там, где за деньги, или на торрентах. Обесценивается кабельный пакет. Если «Зеонбуд» – провайдер программной услуги, то как так случилось, что у него эксклюзивные отношения с телеканалами, по которым он распространяет платный контент бесплатно? Юридически выходит, что самый большой пиратский ресурс – компания «Зеонбуд». Государство не должно вмешиваться в эти вопросы – это хозяйственные отношение провайдера и телеканала. Другой вопрос – государство должно регулировать, насколько честная конкуренция. Законодательство не дает четкого ответа. (...) Скорее всего вопрос законсервируется до окончания лицензии».
Народный депутат БПП Григорий Шверк сравнивает «Зеонбуд» с Концерном РРТ и подтверждает предположение, что проблемы, связанные с провайдером, перейдут к новой власти: «Вместо того чтобы обсуждать, провайдер «Зеонбуд» или не провайдер, я бы относился к «Зеонбуду», как к КРРТ в прошлом. Есть КРРТ, с которым нельзя ничего сделать, он транслировал в открытом виде аналоговый сигнал и все, кто хотел поймать его на антенну, могли это сделать. (...) Жесткая неопределенность по отношению к «Зеонбуду» будет длиться еще долго». Вместе с тем депутат не верит в принятие закона «Об аудиовизуальных медиасервисах»: «Очень низкая вероятность того, что закон «Об аудиовизуальных медиасервисах» будет рассматриваться этим составом парламента». Украина должна принять этот закон до 1 сентября 2019 года согласно подписанному соглашению об Ассоциации с ЕС (именно к этой дате нужно имплементировать Директиву ЕС об аудиовизуальных медиауслугах).
Юрий Крайняк парирует депутату: «Касательно того, что ситуация не поменялась, поскольку раньше был КРРТ, а сегодня – «Зеонбуд», считаю, что ситуация изменилась. За то, что раньше провайдеры получали бесплатно (украинские каналы телегруппы. – Ред.), сегодня приходится платить. Тогда не было несоответствия, а сегодня есть».
Участники конференции не заостряли внимание на непрозрачной структуре собственности «Зеонбуда». Хотя за день до конференции Комитет Верховной рады по свободе слова согласовал законопроект, который обязывает провайдера назвать украинских собственников. Документ авторства народного депутата от «Народного фронта» Юрия Березы и внефракционного народного депутата Александра Шевченко, вводит также дополнительные нормы для Нацсовета по запросу документации. Напомним, сегодня «Зеонбуд» принадлежит кипрской компании Planbridge Limited, которая, в свою очередь, принадлежит трем другим компаниям, две из которых зарегистрированы в Белизе (Burgerville Holdings Limited и Adisson Trading Limited), еще одна – на Британских Виргинских островах (Follberg Investments Limited). Конечными бенефициарными владельцами «Зеонбуда» являются трое граждан Кипра (Деметрис Феллас, Ренос Мичалаки Янгоу, Дякоу Грегорис) и один гражданин Великобритании (Томас Адриан Дэвид Майлз).
Член Нацсовета Александр Ильяшенко дал понять, что регулятор не позволит КРРТ построить государственный цифровой мультиплекс и создать конкуренцию «Зеонбуду»: «Там есть только желание и больше ничего», – говорит Ильяшенко. Он также в очередной раз раскритиковал позицию КРРТ – сначала конкурс вещателей от Нацсовета на места в мультиплексе, и только потом будет строительство мультиплекса. «Объявить конкурс на что? На несуществующую сеть, с непонятным покрытием и непонятной стоимостью? Эти вопросы были поставлены КРРТ и ответы не получены. Если мы пролицензируем вещателей, за год они должны будут начать вещание. Если нет сети, лицензии будут аннулированы. Мы разговаривали с КРРТ, чтобы показали средства для строительства. Их нет. Кабмин четко сказал – денег нет, и в следующем году они пока не предусмотрены».
Вопрос покрытия «Зеонбуда» был поднят Григорием Шверком. Депутат считает, что «Зеонбуд» должен достроить сеть одного из мультиплексов и отдать его Концерну РРТ: «Нужен ли стране еще один цифровой мультиплекс – какой бы он ни был? При сегодняшней ситуации «Зеонбуду» нужно достроить покрытие хотя бы одного из мультиплексов (их у компании четыре. – Ред.) и отдать его государству».
«Зеонбуд» vs провайдеры
Платный пакет «Зеонбуда»
Единственный провайдер эфирной цифры хочет запустить платный пакет телеканалов и просит Нацсовет разрешить это сделать. Платный пакет будет запущен на базе свободных мест, которые есть в мультиплексах, а также за счет уменьшения нынешнего количества телеканалов. Об этом на конференции сообщил Александр Ильяшенко. Регулятор планирует внести изменения в План развития телерадиопространства на следующий год – документ 8 ноября вынесен Нацсоветом на месячное общественное обсуждение. Регулятор хочет прописать в нем возможный запуск платного пакета «Зеонбуда». После принятия его Нацсоветом документ будет отправлен в Министерство юстиции на регистрацию.
«"Зеонбуд" к нам обратился с письмом предоставить ему такую возможность – запустить платный пакет. Мы пока что этот вопрос изучаем. (...) Я разговаривал с представителями «Зеонбуда» касательно того, как они это видят, как они смотрят на то, чтобы ограничить количество открытых телеканалов, они ответили на этот вопрос положительно, поскольку сами понимают, что 32 телеканала открытом доступе – это много. Если они будут запускать платный пакет, есть риски, что его не будут покупать, если большинство устраивает 32 канала бесплатно. Как это сделать – это вопрос другой, потому что на сегодняшний день мы не может внести изменения в лицензии телеканалов по своему желанию – должно быть обращение как со стороны вещателей, которые скажут, что не хотят, чтобы «Зеонбуд» транслировал их каналы в открытом режиме, так и со стороны «Зеонбуда». Из 28 общенациональных телеканалов есть такие, которые явно это обдумывают. Экономически сегодняшняя модель для них выглядит необоснованной – платить «Зеонбуду» деньги за распространение и в тоже время не получать от рекламного рынка средств, которые они платят «Зеонбуду» – это не экономическая модель. Будет ли это в следующем году – зависит от переговоров», – рассказал Александр Ильяшенко.
Коммерческий директор StarLightDigital Николай Фаенгольд не думает, что телегруппы договорятся между собой, какие телеканалы должны войти в платный пакет. В таких переговорах SLM уже настаивает на присутствии трех своих каналов в бесплатном пакете: «Я не знаю, как сделать так, чтобы 4 медиагруппы договорились между собой, какие каналы должны остаться в бесплатном пакете «Зеонбуда». Все работают на рекламном рынке, рекламные доходы превалируют. Мы за уменьшение телеканалов, но здесь должен быть некий алгоритм. Были какие-то встречи, что все медиагруппы должны оставить по одному телеканалу, но здесь должна быть другая позиция. В каждой телегруппе по одному сильному каналу, кроме нашей, –у нас три сильных канала. Если бы была конструкция у всех оставить по одному сильному каналу, а мы – три, нас бы это устроило».
Вместе с тем он считает, что платный пакет «Зеонбуда» навредит провайдерам платного телевидения. «По поводу кодировки «Зеонбуда»: когда провайдеры говорят нам – закодируйте «Зеонбуд», потому что это хорошо, – я не до конца понимаю,почему это хорошо. Как быть с теми людьми, которые купили некодированные коробочки? Зачем у людей, которые не перешли на кабель и спутник, забирать возможность смотреть телевидение? Во всем мире есть бесплатный эфир, я не думаю, что они станут абонентами платного ТВ. Это не совсем честно по отношению к людям, которые купили дешевую цифровую ТВ-приставку за 300–500 гривен, поскольку не согласились платить 50 гривен в месяц провайдеру. Предположим, кодировка «Зеонбуда» произошла. После этого логично, «Зеонбуд» введет платную модель. Большинству другим игрокам рынка платного телевидения наступит конец. Я для себя не могу представить модель, когда у меня с помощью Т2 есть возможность смотреть и не платить за контент или заплатить и смотреть платный контент. Хочу посмотреть платный канал – плачу, не хочу – не плачу, и при этом у меня есть какие-то бесплатные пакеты. Зачем мне кабельные провайдеры? У ОТТ и IPTV хотя бы больше сервисов. Для меня лично стремление кабельных провайдеров закодировать «Зеонбуд» непонятно», – добавляет Николай Фаенгольд.
Григорий Шверк не верит, что телегруппы закодируют свои каналы в «Зеонбуде»: «4 года тому назад, я, как член Нацсовета, боролся за раскодирование сигнала «Зеонбуда». По просьбе провайдеров в значительной степени. Не думаю, что кто-то будет действовать во вред своим интересам. Не думаю, что кто-то из вещателей захочет уменьшить свою аудиторию до того момента, пока он получает деньги от рекламы». Из зала Шверку сообщают, что телегруппы в мае кодируют спутник, который смотрят 4 млн. Депутат настаивает на своем: «Я слабо верю, что те доходы, которые вещатели могут получить от продажи платного контента, покроют им потери от рекламы. Это моя оценка – я давно не в рынке, и не понимаю точно, какие деньги там движутся. Но со стороны я думаю, вряд ли на это можно рассчитывать. И есть вторая проблема, которая косвенно связана с этой ситуацией. На повестке этого состава Верховной рады и, думаю, следующего также – вопрос информационной безопасности. Тогда тема что-то закрыть и уменьшить количество каналов для смотрения населением создаст риски того, что оно увеличит смотрение тех же российских телеканалов, поскольку в значительной части регионов можно повернуть антенну в другую сторону, например, в сторону Белгорода (охватывает Харьковскую область. – Ред). А они в это время увеличивают мощность своих передатчиков каждый раз. Я не говорю «за» или «против», я описываю ситуацию.
Модератор панели Наталья Клитная подметила, что при запуске платного пакета компании все же понадобится провайдерская лицензия Нацсовета: «Если «Зеонбуд» станет оператором, он не сможет запустить платный пакет – они есть только у провайдеров программной услуги».
В кулуарах, тем временем, обсуждался вопрос затрат компании на запуск платного пакета. Письмо о платном пакете «Зеонбуд» отправлял Нацсовету уже не впервые, но в ведомстве советовали направить деньги, которые компания готова выделить на запуск платного пакета, для достройки сети первого мультиплекса «Зеонбуда». Каксообщала «Телекритика», в октябре «Зеонбуд» публично отказался от доставки передатчиков в первом мультиплексе (в 47 населенных пунктах в 19 областях Украины), переложив вину на Концерн РРТ. Затраты на достройку сети компания оценивала в 93 млн гривен. Сейчас компании предстоит потратиться на кодирование своего транспортного спутникового сигнала в связи со спутниковым кодированием в мае 2019-го. Это технический процесс, не меняющий принципа бесплатного получения каналов «Зеонбуда» населением. Технический спутниковый сигнал идет в формате Multistream (DVB-S2 T2-MI), его видят только специальные профессиональные тюнеры. «Зеонбуд» именно так передает поток 28 национальных каналов от главной станции в Киеве до передатчиков в регионах (4 местных телеканала «Зеонбуд» передает по земле).
В цифровом эфире доступны 28 общенациональных телеканалов и по четыре региональных в каждой области. Логично, если в бесплатном пакете останутся кроме 4 местных каналов два общественные («Перший» и «Культура») и 7 информационных («112 Украина», «5 канал», «Прямой», «Еспресо», ZIK, «Рада» и «Бизнес»/TVI). Итого – уже 13 телеканалов, не считая флагманские каналы телегрупп («1+1», «Украина», ICTV и «Интер»). Собеседники «Телекритики» рассказывали, что «Зеонбуд» активно интересовался ценами на украинские платные телеканалы. В частности, представителей «Зеонбуда» интересовала ценовая политика группы каналов «Континент ТВ» («Трофей», «Терра», «Наука» и «Фауна»).
После конференции «Телекритика» задала Александру Ильяшенко уточняющие вопросы по возможному запуску платного пакета «Зеонбуда».
Александр Борисович, сколько свободных мест в сети «Зеонбуда»? Какие каналы из бесплатного пакета, по вашему мнению, должны уйти в платные пакеты?
В каждом мультиплексе сейчас по 8 телеканалов, а могут вещать по 12 каналов. То есть еще 16 телеканалов могут вещать к этим 32. Пока речь не идет конкретно об уменьшении с 32 до 16 бесплатных каналов. Это только обсуждение. Может, в «Зеонбуде» сделают смещение каналов – первые два мультиплекса – бесплатные, два других – платные. Как по мне, в платный пакет должны войти нишевые телеканалы телегрупп. Если мы говорим, например, о канале ICTV, к нему вопросов нет. Зачем ему идти в платный пакет? Он получает доход от рекламного рынка, благодаря свободному доступу к абоненту. Затраты на оплату цифры у него перекрываются доходами от рекламы. Но из этих 28 телеканалов есть полно тех, кто платят «Зеонбуду» и эти затраты не покрывают средства от рекламы. Например, «Энтер-фильм» или К2. Если посмотреть на перечень цифровых каналов, 16 из них смогут покрывать затраты от рекламного рынка, остальные 16 – нет. Если бы они пришли, сели за стол переговоров и начали считать, то платный пакет им был бы выгоднее: 800 тысяч гривен в месяц они платят «Зеонбуду», а с рекламного рынка собирают, например, 600 тысяч гривен, канал на 200 тысяч гривен в минусе. Если завтра канал кодируется, тогда он сможет сделать встречное предложение «Зеонбуду» – например, "ты мне не платишь". Канал кое-как смотрят в платном пакете и если раньше было 600 тысяч гривен дохода при 200 тысяч убытка, а сегодня 200 тысяч дохода и эти 200 тысяч идут в прибыль, то уже возникает экономический интерес. Кто кому будет платить – это уже отношения «Зеонбуда» и телеканалов.
Какие еще телеканалы должны войти в платный пакет? Как быть с лицензированием этих вещателей?
В платный пакет должны попадать каналы премиум-класса, за которые абонент готов доплачивать деньги. Это уже «Зеонбуд» должен провести серьезные исследование. Лицензирование мы пока не обсуждали, но, как я себе это вижу, мы будем вносить изменения только в лицензию «Зеонбуда». Телеканалы мы лицензировать не будем – они будут попадать в эти платные пакеты по своей лицензии.