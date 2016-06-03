Провайдер спутникового ТВ Xtra TV увеличил число каналов

Провайдер спутникового телевидения Xtra TV (входит в «Медиа Группу Украина») расширил свое наполнение: теперь он предлагает абонентам 47 телеканалов, в том числе 10 в HD-формате, сообщает пресс-служба группы.

Среди телеканалов, которые предлагает Xtra TV - каналы групп FOX, Discovery, National Geographic, Viasat, Sony, Футбол 1, Футбол 2 в HD и др.

В «Медиа Группе Украина» уточнили, что к спутникам Astra и Amos присоединится спутник Eutelsat 9B, на котором расположится большая часть новых телеканалов. В настоящее время ретрансляция через него ведется в тестовом режиме.

"Xtra TV по своей изначальной концепции – мультиспутниковая платформа, а потому мы намерены и дальше использовать это как преимущество и возможность для развития", - отметил директор по развитию бизнеса «Медиа Группы Украина» Алексей Куракин.