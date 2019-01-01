Провайдер ИТ снова сотрудничает с 1+1 media и Inter Media Group

На странице компании «Информационные технологии» в Facebook появился пост о договоренностях с холдингом 1+1 media:

«После длительных, но конструктивных переговоров, мы смогли договориться с "1+1 медиа" на условиях, удовлетворяющих стороны, в том числе достигнув согласия в вопросе ценообразования на 2019 на ранее озвученных группой для рынка коммерческих условиях. Уже в четверг, 11 октября, вещание каналов "1+1", "2+2", ТЕТ, "УНИАН", "ПлюсПлюс", "Бигуди", Kvartal TV и Paramount Comedy будет восстановлено, и абоненты снова смогут смотреть любимые программы, фильмы и сериалы».

Также разместили информацию о возобновлении сотрудничества с еще одним медиахолдингом.

«Учитывая ваши многочисленные обращения, мы возвращаем телеканалы Inter Media Group в пакет доступных для вашего просмотра телеканалов. Теперь вы снова сможете смотреть ваши любимые программы и сериалы на телеканалах "Интер", НТН, К1, К2, "Enter-фильм", Pixel, Zoom и "Мега"», – говорится в сообщении.

Из-за таких заявлений зрители упоминаемых каналов, условно говоря, разделились на два лагеря. Одни выразили радость по поводу возвращения телеканалов в свои пакеты, другие написали, что уже нашли или были в поисках других провайдеров.