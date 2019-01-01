Процесс разгосударствления не прошла половина печатных СМИ

1 января 2019 истекает третий (последний) год, отведенный на их разгосударствление. Проблемы процесса реформирования государственных и коммунальных печатных СМИ обсуждались 31 октября на заседании секретариата Национального союза журналистов Украины.

«Руководители изданий на Закарпатье откровенно заявляют, что не собираются реформироваться. Многие из редакторов уже пенсионного или предпенсионного возраста, поэтому закрытие газеты их не смущает. Непростая ситуация сложилась и в Киевской области, где из 39 государственных изданий процесс реформирования завершили лишь пять. Здесь причина пассивности кроется в одном – редакции привыкли получать большие дотации и не готовы искать самостоятельно средства к существованию», – отмечает главный редактор газеты «Горизонты Изюмщины» (Харьковская область), председатель рабочей группы НСЖУ по вопросам разгосударствления прессы Константин Григоренко.

Председатель Госкомтелерадио Украины Олег Наливайко подчеркнул, что времени на разгосударствление было достаточно, так что на продление термина рассчитывать не стоит.

«Если на определенные СМИ, случалось, давили бывшие соучредители, то сейчас таких изданий не более пяти процентов: власть смирилась и отпустила газеты в "свободное плавание", – рассказывает Олег Наливайко. – Ранее Министерство финансов отмечало, что возможность дотационной поддержки разгосударствленных СМИ будет рассмотрена, если независимость получит хотя бы половина изданий. Поэтому все надежды на положительное решение государства», – отметил он.

Председатель НСЖУ Сергей Томиленко считает, что усилия Союза журналистов, Госкомтелерадио и Министерства юстиции нужно объединить. Это поможет выработать рекомендации по функционированию нереформированных редакций в условиях, если парламент до 1 января 2019 не примет никаких решений по действующему законодательству о реформировании прессы. С полным списком предложений НСЖУ по этому вопросу можно ознакомиться на официальном сайте.

Фото: пресс-служба НСЖУ