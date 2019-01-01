ТЕЛЕКРИТИКА

Прощай, Inbox: Google сосредоточится исключительно на Gmail

Бизнес

Корпорация Google решила, что почтовый сервис Inbox пора закрывать. Теперь гигант индустрии будет развивать только свою самую популярную почтовую службу Gmail. Об этом сообщается в официальном блоге компании.


Как сообщается, Inbox будет удален из всех магазинов приложений Google, доступ к программе будет закрыт на всех устройствах. API почтового сервиса также будет недоступен.

Сервис был создан в 2014 году и, по мнению создателей, должен был стать больше, чем почтой. С его помощью, например, можно было просматривать содержимое писем, не открывая их полностью, а только в режиме предпросмотра.

Inbox прекратит существование в 2019 году. Тем не менее, некоторые его уникальные функции перейдут “по наследству” почте Gmail.

Напомним, недавно мы писали о том, что Google внедряет функцию, которая облегчит работу журналиста с данными.

Фото: Pixabay

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