Производитель спецэффектов хочет уничтожить «Стражей галактики» и «Мстителей»

Компания Rearden заявляет, что является обладателем прав на популярную технологию захвата изображения (motion capture), используемую в Голливуде. Поэтому она судится с Paramount, Disney и Fox, утверждая, что в фильмах вроде «Стражей галактики» и «Мстители: эра Альтрона» технология была использована незаконно. Об этом сообщает Hollywood Reporter.

Предыдущий иск Rearden, которая утверждала, что их программное обеспечение было украдено китайской компанией Digital Domain 3.0, решился в пользу истца. Так что теперь компания воюет с покупателями технологии, а ее адвокаты применяют новую теорию авторского права.