ТЕЛЕКРИТИКА

Производитель спецэффектов хочет уничтожить «Стражей галактики» и «Мстителей»

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Изъять все копии фильмов и, возможно, раздавить их бульдозерами. Само собой, истца разгневало не содержание фильмов – среди которых фигурирует даже безобидный «Красавица и Чудовище», – а использование в них якобы украденной технологии.


Компания Rearden заявляет, что является обладателем прав на популярную технологию захвата изображения (motion capture), используемую в Голливуде. Поэтому она судится с Paramount, Disney и Fox, утверждая, что в фильмах вроде «Стражей галактики» и «Мстители: эра Альтрона» технология была использована незаконно. Об этом сообщает Hollywood Reporter.

Предыдущий иск Rearden, которая утверждала, что их программное обеспечение было украдено китайской компанией Digital Domain 3.0, решился в пользу истца. Так что теперь компания воюет с покупателями технологии, а ее адвокаты применяют новую теорию авторского права.

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Согласно ей, работа, созданная при помощи цифровой технологии, является «производным произведением» и тоже подлежит легальной защите. Подобная теория заставит содрогнуться как художников, которые используют в работе продукты Adobe, так и писателей, которые печатают в Word – ведь, согласно ей, их работы им не принадлежат.

Пока что суд остается на стороне голливудских студий, признавая, что произведения не могут создаваться при помощи технологии Rearden без «значительного участия актеров и режиссеров». Так что, хотя подобные программы и помогают омолодить Арнольда Шварценеггера или превратить актера Дэна Стивенса в Чудовище, вписать кодеров в соавторы фильма пока никто не спешит.

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