Производитель блокнотов Moleskine запустил интернет-журнал

Итальянский производитель всемирно известных блокнотов Moleskine запустил собственный интернет-журнал – Fold, рассказывающий об искусстве, трендах и талантах, сообщает издание DTF Magazine.

Как объяснил CEO Moleskine Лоренцо Вильоне, слово Fold обозначает метафору вымышленного мира, который компания хочет создать в своем журнале. "Это также может означать «оборачивать» или «объединять» что-либо. В нашем случае, мы говорим об идеях, историях и информации, объединенных на страницах. Мы приглашаем наших читателей заглянуть между строк и углубиться в мир фантазии и вдохновения", – добавил он.

В журнале есть пять разделов: «Галерея», в котором иллюстраторы, фотографы и арт-директоры рассказывают о своих работах и вдохновении; «Топ десять», где собраны рейтинги и списки о путешествиях, спорте, музыке, книгах, искусстве и др.; «Мой путь», в котором молодые художники рассказывают истории о продвижении в творчестве; «Повестка», освещающая жизнь и увлечения обычных пользователей блокнотов Moleskine; How to с советами по письму, фотографии, путешествиям, готовке и др.

Напомним, в США начал выходить англоязычный журнал об украинской культуре The Ukrainian: Life And Culture («Украинское: жизнь и культура»).

Фото: ТК