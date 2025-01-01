Программным директором «112 Украина» стал Александр Глебец с «Тониса»

Программным директором телеканала «112 Украина» назначен Александр Глебец, сообщает пресс-служба канала.
"Формат «112» – это почти круглосуточная работа в прямом эфире, что всегда подразумевает собранность и способность принимать решения. IT-образование и знание специализированного телевизионного софта я применю для оптимизации рутинных процессов; есть много идей и по сетке, и по промо", – говорит он.
Как известно, у Александр Глебца 12-летний опыт работы на ТВ. Начал он свою карьеру с запуска телеканалов К1 и К2 (Inter Media Group), где возглавлял отдел промо и дизайна, посте этого пять лет работал на «Интере», где занимался организацией эфира, и более шести лет на «Тонисе».
Напомним, с 18 октября у телеканала «112 Украина» новый арт-директор – Андрей Михно.
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