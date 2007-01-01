ТЕЛЕКРИТИКА

Программный отдел ICTV возглавила Наталья Цвилий с канала ТЕТ

Бизнес

Новым руководителем программного отдела телеканала ICTV назначена Наталья Цвилий, сообщает пресс-служба канала.

"Моя задача номер один – это влиться в коллектив самых звездных – на ICTV много умных, талантливых и хороших. Второе – почувствовать пока новую для меня лояльную аудиторию телеканала, это мужчины 25-45. И третье. Поскольку телеканал это творческая команда, основная цель программного отдела – собрать желаемое, проанализировать возможности, выдать результат в эфире – и ждать фидбэк зрителя", – говорит она.

Напомним, Наталья Цвилий уже 15 лет занимается телепрограммированием. В разные годы она работала руководителем группы документарного оформления закупок и менеджером по кинозакупкам СТБ, занималась закупками программного продукта на канале ТЕТ, потом работала замгенпродюсера по программированию «Тониса». В 2007 году вернулась на ТЕТ, где вскоре заняла должность программного директора.

Фото: Пресс-служба ICTV

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