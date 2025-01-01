Программа Дмитрия Раимова на NewsOne больше не будет выходить

На телеканале NewsOne прекратила выходить программа «Политтехнолог», которую вел основатель проекта «Свободная. Образовательная платформа», политтехнолог Дмитрий Раимов. Об этом он сообщил в своем Facebook.
"Никаких комментариев по этому поводу я давать не буду. Это останется между мной и каналом", – написал Раимов.
Отметим, еще утром ведущий разместил в Facebook анонс сегодняшнего выпуска. В нем должна была пойти речь, в частности, о медицинской реформе и Михеиле Саакашвили.
«Телекритика» обратилась в пресс-службу NewsOne за комментарием.
Напомним, программа «Политтехнолог» на телеканале стартовала в начале сентября и выходила по пятницам в 22:00. "У меня достаточно публичности и эфиров каждую неделю в качестве гостя. Но NewsOne был наиболее настойчивым и согласился на одну программу в неделю", – сказал Дмитрий Раимов тогда ТК.
Фото: Facebook Дмитрия Раимова