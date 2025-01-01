ТЕЛЕКРИТИКА

Программа Дмитрия Раимова на NewsOne больше не будет выходить

Бизнес

На телеканале NewsOne прекратила выходить программа «Политтехнолог», которую вел основатель проекта «Свободная. Образовательная платформа», политтехнолог Дмитрий Раимов. Об этом он сообщил в своем Facebook.

"Никаких комментариев по этому поводу я давать не буду. Это останется между мной и каналом", – написал Раимов.

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Отметим, еще утром ведущий разместил в Facebook анонс сегодняшнего выпуска. В нем должна была пойти речь, в частности, о медицинской реформе и Михеиле Саакашвили.

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«Телекритика» обратилась в пресс-службу NewsOne за комментарием.

Напомним, программа «Политтехнолог» на телеканале стартовала в начале сентября и выходила по пятницам в 22:00. "У меня достаточно публичности и эфиров каждую неделю в качестве гостя. Но NewsOne был наиболее настойчивым и согласился на одну программу в неделю", – сказал Дмитрий Раимов тогда ТК.

Фото: Facebook Дмитрия Раимова

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