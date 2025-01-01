Программа Дмитрия Раимова на NewsOne больше не будет выходить

«Телекритика» обратилась в пресс-службу NewsOne за комментарием.

Напомним, программа «Политтехнолог» на телеканале стартовала в начале сентября и выходила по пятницам в 22:00. "У меня достаточно публичности и эфиров каждую неделю в качестве гостя. Но NewsOne был наиболее настойчивым и согласился на одну программу в неделю", – сказал Дмитрий Раимов тогда ТК.

Фото: Facebook Дмитрия Раимова