Программа «Бизнес-план» возвращается на «Громадське» в новом сезоне

Программа «Бизнес-план» является совместным проектом «Громадського» и «Настоящего времени», которая будет выходить на этих телеканалах на украинском и русском языках в обновленном формате во втором сезоне.

"Мы хотим рассказать о людях, которые не просто зарабатывают деньги, но имеют большую цель – изменить что-то вокруг, пусть даже это звучит немного пафосно. Мы работаем, чтобы показать украинцам, что быть предпринимателем – весело и круто, а также полезно для всех", – рассказывает руководитель проекта Алла Кошляк.

"Телепроект «Бизнес-план» представляет удивительный калейдоскоп историй людей, которые решили изменить свою жизнь и пространство вокруг себя. Эти истории происходят в настоящем и среди нас, что является показателем их актуальности для канала «Настоящее время» и для его зрителей по всему миру. Показ этой программы – это серьезный вызов для тех, кто сомневается в гражданских инициативах, исходящих от активных и идейных людей, особенно учитывая, сколько в мире стереотипов относительно Украины и Восточной Европы в целом", – говорит главный редактор канала «Настоящее время» Кенан Алиев.

Программа «Бизнес-план» выходит еженедельно в 21:30 на канале «Настоящее время» с 3 сентября. И каждый четверг в 20:30 на «Громадском» с 7 сентября.

Фото: hromadske.ua