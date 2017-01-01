Проект «Спадок» Film.ua откроет первый полуфинал Евровидения

Первый полуфинал Евровидения-2017, который пройдет 9 мая, откроет проект «Спадок» производства Film.ua Group, сообщает пресс-служба продакшена.

Цикл состоит из 16 роликов, в каждом из которых тщательно воссоздан аутентичный женский образ рубежа 19 и 20 столетий.

"Короткое, яркое видео покажет зрителям, как выглядит традиционный женский праздничный костюм, и поможет прочувствовать его красоту. Этот ролик станет квинтэссенцией уникального арт-проекта, созданного Film.ua Group при участии Украинского института истории моды", - рассказывают в компании.

Напомним, премьера первых роликов проекта прошла на Софийской площади в фан-зоне песенного конкурса Евровидение-2017, где трансляция всего цикла продлится до 14 мая.

«Спадок» стал первым диджитал-контентом производства Film.ua, представленным на платформе Amazon.

Фото: Пресс-служба Film.ua