Продюсер СТБ Алексей Гладушевский снимает документалку о виниле

Продюсер канала СТБ Алексей Гладушевский вместе со своей творческой командой вне телеканала снимает документальный фильм об истории винила в Украине.

Фильм под названием «Виниловый город К.» расскажет о виниловой культуре в Украине на примере ее столицы, о взлетах и падениях популярности винила, который в последние годы возвращает свою былую популярность.

"Мы расскажем обо всех местах в Киеве, где можно приобрести, обменять, продать пластинки, поговорим с людьми, которые стояли у истоков рождения виниловой культуры: владельцами лейблов и магазинов, диджеями, музыкантами, коллекционерами, расскажем как о виниловых раритетах, так и о подделках, о том, как правильно выбрать первый проигрыватель и как начать собирать собственную коллекцию", - говорят создатели фильма. Кроме того, они обещают дать пошаговую инструкцию молодым исполнителям о том, что необходимо для записи собственной пластинки при отсутствии денег.

Алексей Гладушевский выступает как автор идеи, продюсер и режиссер ленты. Информационном партнером фильма выступит мужской журнал ELLE MAN.

Фото: Facebook Алексея Гладушевского